Festival di Sanremo 2022, Amadeus confermato alla conduzione

La settantunesima edizione del “Festival di Sanremo“, condotto da Amadeus e da Rosario Fiorello, è stato un successo sia in ambito Auditel che musicale. Infatti il gruppo rock dei Måneskin, vincitori con il brano “Zitti e buoni”, sono riusciti nell’impresa di trionfare anche nell’Eurovision Song Contest.

Proprio per questo successo i vertici Rai hanno deciso di riconfermare nuovamente Amdeus per la settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo”. Il conduttore, spinto sopratutto dalla società Rai pubblicità, dopo alcuni dubbi è stato convinto da un nuovo progetto totalmente innovativo rispetto alle scorse edizioni.

Amadeus confermato come conduttore del “Festival di Sanremo”

Come riportato dal sito de “Il Fatto Quodiano” Stefano Coletta, ai microfoni di TG1, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la conferma di Amadeus: “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Måneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.

Il programma, sempre come annunciato durante il telegiornale di Rai 1, dovrebbe andare in onda dal 1 al 5 febbraio, anche se la scorsa edizione è stata rinviata a causa dell’emergenza legata al Covid-19. L’obbiettivo ovviamente resta quello di aprire il Teatro Ariston al pubblico, anche se questo dipende dall’efficacia dei vaccini e dalla curva dei contagi.

Ritornando a parlare nuovamente della conduzione, per il momento non si conosce il futuro di Fiorello. Quasi sicuramente Amadeus farà di tutto per convincere il suo amico a ritornare, molto probabilmente per l’ultima volta, alla conduzione del “Festival di Sanremo” e formare la coppia molto amata dal pubblico da casa.