Festival di Sanremo 2021, Valeria Marini si candida per cantare sul palco dell’Ariston

Il motore del “Festival di Sanremo” si sta scaldando e si inizia a pensare alla prossima edizione della kermesse musicale più famosa in Italia. Dopo le titubanze per l’emergenza Covid-19, sembra che la sua messa in onda sia stata spostata al mese di marzo e per la precisione nei giorni che andranno dal 2 al 6.

Ovviamente il teatro non sarà di certo colmo di pubblico, questo aspetto deve ancora essere valutato e si potrà farlo solo a ridosso della messa in onda valutando la situazione di emergenza che, da qui al prossimo marzo 2021, si spera tutti possa essere finalmente rientrata. Intanto si sa che i cantanti in gara dovrebbero aumentare di numero e passare dai soliti 20, a 22 o 24.

Valeria Marini al Festival di Sanremo 2021

Sul sito Dagospia è stata lanciata una bomba destinata a far parlare molto: Valeria Marini sarebbe pronta a salire sul palco dell’Ariston. Attenzione, però, non come presentatrice al fianco di Amadeus, bensì tra i cantanti in gara. In queste ore, infatti, sempre secondo il sito di Roberto D’Agostino, la bella showgirl ha proposto una sua canzone al direttore artistico che dovrà valutare, insieme alle altre 300 canzoni arrivate, se ammetterla o meno in gara.

Spinta da un entusiasmo provocato forse dal suo ultimo singolo “Boom” uscito nei mesi estivi, la giunonica Valeria ci riprova e ora sembra voler fare sul serio. Dopo che l’anno passato abbiamo visto esibirsi un’acerba Elettra Lamborghini, la prossima edizione potrebbe stupire con un’inedita Valeria Marini.

Solo dopo il 17 dicembre potremo essere certi se la Marini calcherà il palco come cantante, infatti in quella data sarà svelto il cast definitivo della gara canora sanremese. Intanto Amadeus ha messo le mani avanti e ha tenuto a precisare che la sua valutazione sarà rivolta solamente alla qualità del brano e non certo all’interprete. Siamo anche certi che non si farà sfuggire un personaggio che potrebbe rendere la prossima edizione “stellare”!