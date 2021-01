Festival di Sanremo 2021, Max Pezzali e Mauro Repetto pronti a salire sul palco dell’Ariston

Con il passare dei giorni Amadeus, conduttore del settantunesimo Festival di Sanremo insieme al suo amico Rosario Fiorello, sta lasciando nuove indiscrezioni sulla kermesse. Per il momento però ci sono però ancora molti dubbi, dal momento che in Rai starebbero pensando di slittare Sanremo per il mese di aprile a causa del Covid-19.

Intanto in queste ore Amadeus ha rilasciato una intervista a RTL 102.5 in cui parla proprio della possibile data del Festival: “Noi stiamo lavorando per il 2 marzo, per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo esser in grado di dare al pubblico un festival assolutamente con tutte le regole sanitarie, perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio”.

Una nuova reunion sul palco di Sanremo

Intanto, parlando degli ospiti, Amadeus rivela di volersi portare a casa un’altra reunion. Durante la settantesima edizione del programma il conduttore è riuscito a far riunire i Ricchi e Poveri, in cui hanno cantato oltre ai brani di maggior successo del gruppo come “Sarà perchè ti amo” e “Mamma Maria”.

Come ci si poteva immaginare il conduttore non svela il nome del possibile gruppo che vorrebbe unire, ma secondo il sito Adnkronos i favoriti sarebbero gli 883: “Il pensiero corre subito a loro, visto che Max Pezzali ha annunciato un doppio concerto a Milano, il 9 e 10 luglio 2021, che segnerebbe il suo debutto in grande a San Siro“.

Se per Mauro Repetto si tratterebbe dell’esordio assoluto per Sanremo, Max Pezzali ha calcato il palco del Festival di Sanremo già quattro volte: durante Sanremo ’95 si è presentato alla gara con il brano “Senza averti qui” classificatasi all’ottavo posto. Ci ha poi riprovato sedici anni dopo con “Il mio secondo tempo”, dove non riesce ad andare alle fasi finali ma riesce a candidarsi per il premio Mogol. Infine nel 2005 canta con Dj Francesco per una serata la canzone “Francesca” e nel 2018 insieme a Nek e Renga è ospite dell’ultimo Festival di Baglioni.