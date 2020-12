Festival di Sanremo 2021, le prime indiscrezioni sui cantanti in gara

Per il momento ci sono ancora molti dubbi sulla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse italiana trasmessa su Rai 1. Nei mesi scorsi Amadeus ha rivelato che, a causa del Covid-19, il programma rischia di non avere luogo poiché inimmaginabile senza il pubblico in studio.

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha dichiarato invece che stanno avendo quotidianamente dei contatti con i vertici dell’azienda di viale Mazzini e il comune avrebbe proposto uno slittamento per il mese di aprile. Tuttavia, nell’ultimo comunicato della Rai, il programma viene confermato nuovamente per i primi giorni di marzo.

La lista dei possibili cantanti

Mentre si sta studiando come andare in onda nella massima sicurezza, Amadeus e Fiorello stanno già lavorando duramente per creare un bel gruppo di vip. I giornalisti di FQMagazine per Il Fatto Quotidiano rivelano che sarebbero più di 300 canzoni quelle ascoltate dai giurati e il cast potrebbe superare ampiamente la soglia dei 20 cantanti.

Nel toto nomi di FQMagazine si dà quasi per certa la presenza di Gaia Gozzi, nonostante siano arrivate delle timide smentite da parte sua. Con lei potrebbero esserci Noemi, Arisa, Annalisa Scarrone, Loredana Bertè, Orietta Berti, Margherita Vicario e il trio formato da Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.

Amadeus, insieme ai suoi giurati, sta guardando anche nel mondo della musica indie e tra i cantanti in gara potrebbero esserci Coma_Cose, Fulminacci, Måneskin, Lo Stato Sociale, la coppia formata da Colapesce e Di Martino, Willie Peyote e Rkomi. Tra i big invece si vorrebbe puntare sui Boomdabash, gruppo che da anni sta sfornando hit ogni estate, mentre tra i cantautori dovrebbero esserci Ermal Meta, Max Gazzè e Leo Gassmann.

Ma come riportato da Il Fatto Quotidiano si sta cercando con ogni mezzo possibile a convincere Fedez e Francesca Michielin. Il rapper, durante tutto il periodo del Covid-19, ha fatto parlare di sé in maniera positiva grazie ad una raccolta fondi fatta online di quasi 4,5 milioni di euro destinata all’ospedale San Raffaele.