Festival di Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello confermati: ecco i nomi che potrebbero affiancare i due conduttori

La settantesima edizione del “Festival di Sanremo” si è svolta dal 4 all’8 febbraio 2020 ed è stata condotta da Amadeus, insieme al comico siciliano Rosario Fiorello. Con loro sono state presenti nove co-conduttrici: Rula Jebreal, due volte Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, 2 volte Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello.

Ad oggi non si sa se la Rai deciderà di chiamare più di una conduttrice femminile, ma il successo ottenuto dalla scorsa stagione potrebbe portare l’azienda a rischiare poco o nulla. E proprio per questo motivo, hanno deciso nuovamente di far condurre Sanremo ad Amadeus e Fiorello.

Certezze e ipotesi per il “Festival di Sanremo 2021”

Come riportato da “Tv Blog”, a confermare la conduzione di Amadeus ci pensa l’agente dello spettacolo Lucio Presta, che ha pubblicato una fotografia mentre si trovano a fare una riunione insieme a Gaetano Castelli e il regista Stefano Vicario, taggando il direttore di Rai 1.

Fiorello ha invece apertamente dichiarato di essere pronto a partecipare al “Festival di Sanremo 2021” prima di dire addio alle scene: “È pesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”.

Ad affiancare Fiorello e Amadeus potrebbero esserci due amici di vecchia data: Lorenzo jovanotti e Gerry Scotti. Il primo, nella scorsa edizione, ha rifiutato l’invito del conduttore e ha preferito fare un giro in bicicletta in Perù, mentre per lo “Zio Gerry” sarebbe l’esordio assoluto.

Tra i nomi femminili, sempre come dichiarato da “Blogo”, circola quello di Simona Ventura, che sarebbe un ritorno dopo il flop del “Festival di Sanremo 2004”, ed Elena Sofia Ricci, che viene dal forte successo della serie televisiva “Vivi e lascia vivere”.