Festival di Sanremo 2021: Amadeus annuncia i 26 big in gara

Nella giornata del 17 dicembre è andata in onda la finale di Sanremo giovani, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus. In questa circostanza il conduttore, con la presenza in video da parte di Rosario Fiorello, ha annunciato i ventisei cantanti pronti a salire sul palco del teatro Ariston.

La kermesse dovrebbe andare in onda nella giornata di martedì 2 marzo e finire sabato 6 marzo. Il direttore della rete, Stefano Coletta, ha dichiarato che si sta facendo di tutto per far venire la gente al teatro: “Stiamo lavorando perché all’Ariston ci sia pubblico, naturalmente normato come sarà possibile a marzo. Noi stiamo lavorando perché Sanremo non sia il Sanremo del Covid ma il Sanremo della normalità e della rinascita”.

I 26 big in gara al Festival di Sanremo

Ecco i ventisei cantanti con le loro rispettive canzoni: Francesco Renga con il brano “Quando trovo te”; Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”; Gaia con “Cuore amaro”; Irama con “La genesi del tuo colore”; Fulminacci con “Santa Marinella”; Madame con “Voce”; Willie Peyote con “Mai dire mai – La locura”; Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”; Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”; Fasma con il brano “Parlami”; Arisa con “Potevi fare di più”; Gio Evan con “Amica”; Måneskin con “Zitti e buoni”; Malika Ayane con “Mi piace così”; Aiello con “Ora”; Max Gazzè con “Il farmacista”; Ghemon con “Momento perfetto”; La Rappresentante di Lista con “Amare”; Noemi con “Glicine”; Random con “Torno a te”; Colapesce e Di Martino con “Musica leggerissima”; Annalisa con “Dieci”; Bugo con “E invece sì”; Lo Stato Sociale con “Combat pop”; Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca luce nera e Fedez con Francesca Michelin canteranno “Chiamami per nome”.

Nell’ultima puntata di Sanremo giovani invece sono stati decretati i sei artisti che saliranno sul palco dell’Ariston: Gaudiano con il brano “Polvere da sparo”, Folcast con “Scopriti”, Greta Zuccoli con “Ogni cosa di te”, Davide Shorty con “Regina”, WrongOnYou con “Lezioni di volo”, Avincola con “Goal!” in cui si aggiungono anche i due selezionati da Area Sanremo: Elena Faggi con “Che ne so” e i Dellai con “Io sono Luca”.

A poche ore dalla diretta della finale la Rai ha deciso di escludere dal cast dei giurati di Sanremo giovani Marco Castoldi in arte Morgan. Infatti non è stata apprezzata la reazione del cantante sulla sua esclusione al Festival di Sanremo, in cui ha attaccato in una intervista Amadeus: “Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita”.