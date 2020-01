Festival di Sanremo 2020, svelato in anticipo il nome del vincitore

Il Festival di Sanremo 2020 scalda i motori. Chi sarà il vincitore di quest’anno? È questa la domanda più gettonata nelle settimane antecedenti l’inizio della leggendaria kermesse musicale. Sebbene il comitato e la giuria abbiano il dovere di non rivelare il nome del possibile vincitore del Festival, possiamo basarci sulle indiscrezioni di giornalisti e critici musicali per individuare il presunto trionfatore di quest’anno.

Fabrizio Biasin, noto giornalista e caporedattore del quotidiano Libero, ne è certo: tra pochi giorni, precisamente la seconda settimana di febbraio, Alberto Urso alzerà la sua prima Palma d’oro, staccando i rivali e gli altri artisti in gara. O almeno così afferma con certezza il noto giornalista, che ha analizzato uno per uno i brani musicali in lizza per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana.

Secondo la suddetta indiscrezione, sarebbe il 22enne messinese ad aggiudicarsi l’ambito titolo. Sabato 18 gennaio, infatti, il caporedattore di Libero Fabrizio Biasin ha aperto il giornale con la notizia, appoggiandosi su una soffiata: Alberto Urso è assai vicino alla vittoria di Sanremo 2020.

La dichiarazione del giornalista è destinata a far scattare, con settimane di anticipo, le consuete polemiche che da tempi immemori accompagnano il titolo di vincitore del Festival della canzone italiana: meritato, immeritato, giusto, raccomandato. Sull’indiscrezione del caporedattore di Libero potrebbero divampare accese discussioni, e chissà – se davvero Alberto Urso sarà premiato – la delusione di Anastasio e Giordana Angi, altri artisti favoriti dai bookmakers e siti di scommesse.

Se l’indiscrezione sul presunto vincitore di Sanremo 2020 dovesse rivelarsi fondata, il pubblico dello storico Festival della canzone italiana vedrà l’ex vincitore del talent “Amici 18” viaggiare verso la finalissima della kermesse musicale. E allora via alle scommesse, da qui all’8 febbraio. Perché si sa, quando si parla del Festival di Sanremo non c’è un nome che possa mettere d’accordo tutti.