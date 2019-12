Festival di Sanremo 2020, svelati i cantanti in gara

La prossima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, va in onda dal 4 al 9 Febbraio 2020 su Rai 1. Fino a questo momento sono stati confermati i nomi di Roberto Benigni, come svelato dallo stesso comico in una intervista a “Che tempo che fa”, Tiziano Ferro, dove sarà presente in tutte le serate, e Rosario Fiorello.

In anteprima però il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha voluto rilasciare i nomi che dovrebbero far parte di questa edizione del “Festival di Sanremo”, anche se ovviamente al momento non c’è nessuna ufficialità. Tra i cantanti troviamo alcuni ex concorrenti di “Amici” e “X Factor”.

I nomi secondo il settimanale “Chi”

Tra i cantanti svelati dalla rivista troviamo: Francesco Gabbani; Enrico Nigiotti; Morgan insieme a Cristian “Bugo” Bugatti; Marco Masini; Irene Grandi; Elettra Lamborghini; il gruppo “Pinguini Tattici Nucleari”, Achille Lauro; Diodato; Levante; Paolo Jannacci (figlio dell’indimenticato Enzo); Michele Zarrillo; Raphael Gualazzi; Junior Cally e Rancore.

Tra gli ex concorrenti dei talent show ci sono invece Giordana Angi, vincitrice del della critica TIM ad “Amici di Maria De Filippi”; Riccardo “Riki” Marcuzzo, trionfatore nella categoria canto della stessa trasmissione ma sconfitto nella finalissima dal ballerino Andreas Müller; Elodie Di Patrizi, seconda ad “Amici 15” e infine il rapper Anastasio, vincitore di “X Factor”. L’ultimo posto sarebbe conteso da Samuele Bersani e dal gruppo dei “The Kolors“.

Come confermato dallo stesso Amadeus, questa edizione sarà ricordato anche per la presenza femminile, poiché dovrebbero esserci dieci donne ad affiancare Amadeus. Per il momento non si conosce l’ordine preciso in cui presenzieranno sul palco dell’Ariston di Sanremo. L’unico nome confermato sembra essere solamente Diletta Leotta, ex volto di “Sky” e ora conduce da ottobre 2018 il primo programma originale “Diletta gol”, “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta” su “Dazn”.