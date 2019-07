Festival di Sanremo 2020, Amadeus potrebbe essere affiancato da Lorella Cuccarini

Negli ultimi mesi, sono uscite numerose indiscrezioni sul prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Il sogno sembra essere Rosario Fiorello, ma il comico siciliano pare poco propenso ad accettare un ruolo del genere. Si è ipotizzato anche di una possibile conduzione in coppia con Carlo Conti e Amadeus, ma pare che in Rai alla fine abbiano optato solamente per quest’ultimo.

L’azienda di Viale Mazzini, come rivela il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, grazie al successo degli ultimi anni, avrebbero scelto proprio Amadeus per condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo: “Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. E non lo farà con Carlo Conti”.

Le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020

Dopo Amadeus alla conduzione, l’azienda di Viale Mazzini starebbe trattando anche con delle vallette che affiancheranno il conduttore di “Ora o mai più”. Secondo le ultime indiscrezioni svelate dal settimanale “Diva e Donna” di Roberto Alessi si starebbe lavorando in particolar modo su tre nomi.

Anche il settimanale “Gente” afferma: “All’Ariston, assicurano in tanti, nel 2020 sarà finalmente la volta di Amadeus, ma è ancora aperta la corsa per chi dovrà affiancare il conduttore”. Ma successivamente aggiungono: “Con Lorella sono ben quotate anche Diletta Leotta e Caterina Balivo .In Viale Mazzini però c’è chi scommette che sarà Lorella Cuccarini la perfetta primadonna per il prossimo Festival di Sanremo”.

In questi giorni comunque Lorella Cuccarini è molto criticata dal web a causa della prossima conduzione de “La vita in diretta” insieme ad Alberto Matano. Anche Heather Parisi, definita da sempre la sua rivale, ha dichiarato che seppure non servono delle dichiarazioni sovraniste per condurre in televisione, in questo periodo parole del genere aiutano molto. Ovviamente, l’americana si riferisce alle parole dette dalla Cuccarini nei confronti del ministro degli interni Matteo Salvini.