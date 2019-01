Festival di Sanremo 2019, i rumors sui compensi stellari dei conduttori e degli ospiti

Manca poco meno di un mese all’inizio dell’edizione 2019 della celebre krmesse musicale “Festival di Sanremo” – trasmessa come sempre dalla Rai direttamente dal Teatro Ariston della celebe località ligure – e già circola sul web la notizia riguardante i presunti compensi dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele, così come quella del direttore artistico Claudio Baglioni.

A rendere note le cifre cira i costi complessivi della kermesse musicale è stata Radio 105, attestando così un bilancio per la Rai decisamente positivo. rende note anche le presunte cifre dei costi complessivi dell’edizione, che confermerebbero un bilancio più che positivo. Nel corso dell’ultima conferenza stampa Baglioni ha suscitato grande clamore per le parole sui porti chiusi e la questione dei migranti, un tema di grande attualità che in tanti scommettono possa essere trattato anche durante il Festival.

I costi del Festival di Sanremo

Mentre la polemica sulle parole di Baglioni in ordine alla questione degli sbarchi dei migranti imperversa non solo sul web – convolgendo anche la politica ed esponenti del mondo dello spettacolo – si moltiplicano i rumors sui presunti compensi che percepirebbero i conduttori dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo.

Le prime indiscrezioni al riguardo sono state pubblicare da Radio 105. che – nonostante non ci siano conferme al riguardo – indicherebbe un cachet di 400mila euro per Claudio Bisio e 300mila euro per Virginia Raffaele, mentre per il direttore del Festival Claudio Baglioni si parla di un compenso da 800mila euro.

Quanto prenderebbero invece gli ospiti? Stando ai rumors le ospitate al Festival di Sanremo sarebbero pagate con compensi che variano da 20mila e i 50mila euro, cifre che dovrebbero prendere quindi già gli ospiti certi di questa edizione, cioè Giorgia, Elisa e Andrea Bocelli. Stando alle cifr spoilerate da Radio 105, il Festival di Sanremo dovrebbe costare circa 12 milioni di euro, cui vanno sommati i costi fissi di ogni edizione, come i cinque milioni per la convenzione con l’Ariston.