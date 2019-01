Festival di Sanremo 2019, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston

Ormai non ci sono più dubbi: l’accordo è stato siglato. A introdurre i cantanti nella kermesse di Sanremo 2019, con presentatore e direttore artistico Claudio Baglioni, sono Claudio Bisio e Virginia Raffaele che si presenteranno alla conferenza stampa di mercoledì 9 gennaio a meno di un mese dall’inizio del Festival della canzone italiana.

Claudio Bisio e Virginia Raffaele avranno il compito di essere i co-conduttori del Festival, lo stesso ruolo affidato l’anno scorso alla coppia PierFrancesco Favino e Michelle Hunziker che hanno avuto un grandissimo successo. Per entrambi non è la prima volta all’Ariston, sono stati ospiti più volte, soprattutto la Raffaele, ma entrambi si alterneranno sul palco a presentare i vari artisti in gara della kermesse.

Nella conferenza stampa tenutasi lo scorso 22 dicembre, Claudio Baglioni aveva espresso queste parole riguardo coloro che lo avrebbero affiancato: “Non confermo né smentisco voci su conduttori”, anche se si era sbilanciato facendo alcuni nomi: “Ho parlato con Claudio Bisio, Gianni Morandi, Vanessa Incontrada, Virginia Raffaele… Chissà, magari ci saranno tutti, magari non ci sarò io. Tra le mie facoltà c’è anche quella di decidere se ingombrare il palco o no”. Ora il dado è tratto e i due sono pronti a salire sul palco.

Non è stata la solo novità, ma ce ne sono altre: le due serate che si sono tenute lo scorso dicembre con la conduzione di Rovazzi e Baudo che hanno visto una gara tra i giovani dove i vincitori sono stati Einar, ex di Amici e Mahmood, egiziano, ex del talent di X Factor. Loro due si daranno battaglia insieme a tantissimi altri artisti durante la cinque giorni Sanremese che avrà luogo dal 5 al 9 febbraio.

Il Festival di Sanremo 2019 si prospetta molto eterogeneo con artisti provenienti da diversi percorsi musicali. Si va da certezze come Loredana Bertè e Nino d’Angelo accompagnato da un giovane attore e rapper sino a Paola Turci, Anna Tatangelo, ma anche artisti giovani e conosciuti al pubblico, come Ultimo, Irama, per arrivare a cantanti come Ghemon, Zen Circus e Motta. Vedremo cosa ci riserveranno.