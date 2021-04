"Felicissima sera", Francesco Totti asfalta Ilary: "Somiglia un po’ al Ken Umano"

Ospite di Pio e Amedeo nella puntata di “Felicissima sera” in onda su Canale 5 ieri, 23 aprile 2021, in prima serata, Francesco Totti è apparso letteralmente scatenato. Non solo, come gli altri ospiti, è stato al gioco prestando il fianco a tutte le battute, anche le più indisponenti (ovvero quelle in cui il duo comico foggiano è maestro), ma si è lanciato lui stesso in dichiarazioni ironiche e spontanee.

In particolar modo, è stata una battuta fatta dall’ex capitano della Roma a fare letteralmente impazzire i social. Manco a dirlo, oggetto della battuta è stata la sua Ilary (Blasi), la donna con cui sta da vent’anni e che lo ha reso padre di tre splendidi figli. Il rapporto tra Totti e la conduttrice appare più che mai solido e i due hanno sempre dichiarato di scherzare molto tra loro, facendo battute l’uno sull’altra.

Francesco Totti spiazza tutti con una battuta su Ilary Blasi

Stavolta tutto è cominciato quando Pio e Amedeo hanno mostrato a Francesco una foto di Jessica Alves, ovvero Rodrigo Alves, che ha affrontato l’operazione per diventare donna, nonché sosia di Barbie, mentre da uomo era considerato il “Ken Umano”. Inutile dire che in entrambi i casi il risultato è stato quanto meno grottesco. “Passeresti una notte con lei in cambio di un’altra stagione in campo?” gli hanno chiesto i comici, ridendosela.

L’ex campione della Roma ci ha pensato, poi ha esclamato: “Mi metti in difficoltà… però un po’ somiglia a Ilary!”. “Sì, però a luci spente” hanno ribattuto Pio e Amedeo, ridendo. E chissà se anche Ilary, da casa, avrà riso. Alcuni telespettatori sui social hanno commentato ironicamente suggerendo a Totti di non presentarsi a casa stasera, altri invece hanno tirato in ballo una pubblicità che vede protagonista proprio la Blasi.

“Stanotte Francesco dorme sul divano” è la battuta che la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 fa nello spot in questione. Stavolta, però, più che dormire sul divano, Francesco potrebbe restare proprio fuori di casa!