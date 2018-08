Fedez primo ospite de "L’Intervista" di Maurizio Costanzo

Dopo il successo della passata stagione, anche quest’anno L’Intervista, il programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo, tornerà a settembre sempre in seconda serata su Canale 5. Secondo indiscrezioni, la nuova edizione partirà alla grande in quanto sembra che ad essere il primo intervistato alla mercè di Costanzo sarà uno dei volti più amati dal pubblico giovanile.

Parliamo di Fedez e del successo che il rapper sta ottenendo nell’ultimo periodo sia in ambito professionale ma soprattutto personale visto che dopo la nascita di Leone, lui e Chiara Ferragni hanno deciso di sposarsi il 1 settembre a Noto in Sicilia. Fedez dunque sarà il primo a essere intervistato da Maurizio Costanzo e sicuramente come inizio sembra essere molto promettente.

Molto amato da pubblico sicuramente il programma sarà seguito dai tantissimi fan e telespettatori pronti a conoscere tutti i segreti del rapper. Sicuramente Federico racconterà i suoi successi e di come, assieme alla sua futura moglie Chiara, sia riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico soprattutto su Instagram dove le loro storie sono diventate ormai cliccatissime.

Quando il programma di Maurizio Costanzo andrà in onda, Fedez sarà sicuramente impegnato con la messa in onda del programma X-Factor dove, anche quest’anno, è stato confermato come giudice accanto a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento. Molta curiosità invece per le domande che sicuramente riguarderanno il difficile rapporto con la madre Annamaria, che è anche la sua manager, colpevole di aver allontanato Fedez da J-Ax dopo anni di collaborazioni.

Sono infatti settimane che si parla soprattutto del loro addio ma ancora non sono stati resi noti i motivi di tale rottura. Qualcuno ha ipotizzato sia stata colpa di J-Ax e della sua idea sulla legalizzazione della droga leggera mentre altri attaccano Fedez e Chiara Ferragni per la loro nuova vita divisa tra Italia e Usa.