Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne, ha finalmente scelto la sua compagna nella puntata di giovedì 16 febbraio su Canale 5. Dopo aver trascorso mesi a corteggiare due ragazze, Alice Barisciani e Carola Carpanelli, il tronista romano ha finalmente deciso chi sarà la donna della sua vita.

La scelta di Federico Nicotera è stata preceduta da un dolce video di un’esterna che ha condiviso con Lavinia Mauro, altra tronista del trono classico. Durante l’esterna i due tronisti hanno mostrato di avere un bellissimo legame. La loro amicizia è stata evidente anche in studio, dove non hanno fatto a meno di abbracciarsi e dirsi quanto si vogliono bene.

Maria De Filippi ha poi mandato in onda il video con i momenti più belli tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che è stata la prima a entrare in studio. La corteggiatrice è apparsa visibilmente emozionata e non ha potuto trattenere le lacrime. Federico ha poi ringraziato Gemma Galgani per la tenera sorpresa che gli ha fatto trovare in camerino.

Successivamente, la produzione ha mandato in onda il video dei momenti con Alice Barisciani e poi la corteggiatrice è entrata in studio. Dopo aver ringraziato tutta la redazione e il programma, Alice ha ascoltato il discorso di Federico, che ha riconosciuto le sue qualità eccellenti ma ha ammesso che non era la sua scelta. Alice ha risposto che dopo questa esperienza ha un’idea più chiara dell’amore e che lei e Federico non erano fatti l’uno per l’altra.

Infine, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli, riepilogando il loro percorso insieme e ammettendo che l’amore è ciò che ti fa tremare le gambe e ti spaventa a volte perché ti rende vulnerabile. Carola è apparsa visibilmente emozionata e ha accettato la scelta di Federico.

La puntata di Uomini e Donne è stata molto emozionante, con molti momenti commoventi e dolci sorprese. Federico Nicotera ha finalmente trovato la sua compagna e il pubblico non vede l’ora di seguire il loro percorso insieme.