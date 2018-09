Federica Panicucci riapre per la 10° volta il salotto di Mattino Cinque

Dopo la pausa estiva, lunedì 10 settembre alle 8.45 torna puntuale come un orologio l’appuntamento con Mattino5 affidato alle mani esperte di Federica Panicucci e di Francesco Vecchi. In una recente intervista su Sorrisi & Canzoni TV, la donna parla della sua conduzione del programma che dura da 10 anni.

Federica Panicucci racconta come si sia evoluto il programma. Più volte a causa dei avvenimenti, il programma ha cambiato la forma mantenendo sempre il mix vincente tra cronaca nera, cronaca rosa, attualità e costume. Guardare la trasmissione è un pò come sfogliare un giornale, tutto il pubblico che segue il programma sa che ci sono momenti in cui si approfondiscono temi o fatti importanti alternati a momenti più leggeri

La Panicucci ha preso il timone del programma nel 2009, quando la trasmissione era molto ben avviata e condotta dalla collega Barbara D’Urso. Federica iniziò la diretta del programma con un pò di ansia, come da sua stessa ammissione, perchè era un tipo di trasmissione completamente nuovo ed in diretta e per questo in continua evoluzione, infatti la scaletta poteva subire improvvisi e drastici cambiamenti in caso di particolari fatti di cronaca.

La Panicucci nell’intervista parla dei momenti più difficili del programma dicendo “I primi anni era molto difficile gestire le emozioni. Raccontare storie importanti, spesso drammatiche mantenendo la lucidità e senza immedesimarsi troppo è stato davvero complicato. E’ molto difficile perchè sei in diretta e, quando accadono fatti come gli attentati al Bataclan o il terremoto in Emilia sei esattamente come lo spettatore da casa che scopre le cose minuto per minuto ma, non puoi farti prendere dalle emozioni e devi continuare ad interagire con i protagonisti e commentare ciò che sta accadendo”

La presentatrice ammete di avere il desiderio di portare nel suo programma Maria De Filippi, conscia del fatto che difficilmente va nelle trasmissioni gli lancia un invito pubblico nella speranza che la collega lo colga, “Maria Vieni!!“. Alla domanda qual’è il segreto per il successo la conduttrice risponde dicendo che la cosa principale è che il pubblico deve potersi fidare di te, dare le notizie senza prendere posizione così che lo spettatore possa giudicare e poi sorridere ed alleggerire.