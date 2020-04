Fase 2: i programmi che torneranno in video dal 4 maggio

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus ha imposto misure di prevenzione anche negli studi televisivi, imponendo, come sappiamo, prima l’allontanamento del pubblico, poi la diminuzione degli ospiti in studio – optando per collegamenti video via Skype – quindi la sospensione di alcuni programmi molto cari al grande pubblico come Vieni da me, Uomini e Donne, e tanti altri.

Se da un lato Maria De Filippi è tornata in video nelle ultime settimane con una formula del tutto rivisitata e rivoluzionate del celebre dating show “Uomini e Donne”, portando in scena solo Gemma Galgani e Giovanna Abate, cosa diversa è stata invece per il programma di Caterina Balivo, che è ancora attualmente sospeso a causa del lockdown.

I programmi che ritorneranno in video il 4 maggio

Buone notizie arrivano per i telespettatori di Uomini e Donne, Avanti un altro, L’Eredità e Vieni da me che torneranno in onda a partire dal 4 maggio, in ottemperanza alle misure di contenimento. Fase 2 dunque non solo per il Paese, ma anche per la televisione italiana, che è pronta a tornare ad intrattenere il grande pubblico televisivo.

Dal 23 febbraio – in ottemperanza al decreto del presidente della regione Lombardia – molti programmi sono andati in onda senza pubblico; in seguito alle disposizioni in materia sanitaria del Governo dell’11 marzo, tutti le trasmissioni televisive si sono dovute adeguare alle disposizioni in materia di contenimento.

A rimanere in onda sono rimasti pochi programmi – Domenica In, Pomeriggio Cinque, La vita in diretta, Live Non è la D’Urso, Mattino Cinque, Storie Italiane etc – che hanno comunque assicurato intrattenimento ed informazione. Con l’inizio della Fase 2, la programmazione televisiva può ritornare come prima, assicurando così momenti di svago e leggerezza agli italiani.

Dalle anticipazioni che serpeggiano in rete si è appreso che il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, tornerà il 4 maggio con la sua formula classica – in un primo momento saranno invitati in studio solo dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori che risiedono nel Lazio – rispettando il distanziamento sociale.

Lunedì 4 maggio ci sarà un altro gradito ritorno in tv per Caterina Balivo e il suo programma Vieni da me, sospeso a metà marzo. Nello stesso giorno riprenderà anche uno dei programmi più seguiti dal pubblico televisivo, Avanti un altro, con nuove puntate inedite, che vedranno come sempre al timone l’amato conduttore Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.

Le puntate inedite, già registrate, andranno quindi a sostituire le repliche che Mediaset ha mandato in onda da metà marzo. Anche il programma competitor di Rai 1, L’Eredità, tornerà in onda, con nuove puntate inedite. Gli amanti de La Prova del Cuoco dovranno invece aspettare qualche giorno in più, infatti la ripartenza del popolare cooking show condotto da Elisa Isoardi è previsto con una settimana di ritardo rispetto agli altri programmi. Maria De Filippi fa il bis di programmi, perché è previsto nelle prossime settimane anche l’inizio di Amici Speciali, quattro puntate dove i volti noti della versione classica del talent si confronteranno a colpi di sfide.