Fabrizio Corona blocca programma di Real time. Il canale televisivo obbedisce

Fabrizio Corona ferma Real time. L’ex re dei paparazzi blocca la contestata trasmissione “Seconda vita” di Real time a lui dedicata, che sarebbe dovuta andare in onda mercoledì sera. In base alle indiscrezioni fatte trapelare dal sito Davidemaggio.it, il reportage realizzato da Gabriele Parpiglia, non avrebbe avuto l’autorizzazione di Fabrizio Corona e della sua agenzia.

Lo stop ordinato dall’ex fotografo dei vip sarebbe legato ai diritti d’immagine di Fabrizio Corona. Tramite un comunicato su Instagram, l’Athena Srl ha diffidato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia nel trasmettere il documentario “Seconda vita”, priva di autorizzazioni nell’utilizzare video, registrazioni e foto degli ultimi 20 anni di vita del signor Corona.

La decisione cautelativa di Corona e della società che gestisce i suoi diritti d’immagine, ha richiesto l’interruzione della messa in onda con effetto immediato. Si tratta di un colpo non da poco, considerando il rapporto d’amicizia che per anni ha legato l’ex re dei paparazzi al suo amico Gabriele Parpiglia.

Di fronte a tale stop, il canale Real time ha ceduto e obbedito. Il contestato servizio su Fabrizio Corona, infatti, non è andato in onda e, al suo posto, Real time ha trasmesso un altro reportage che Gabriele Parpiglia ha dedicato ad altri personaggi noti: Wanna Marchi, Stefania Nobile e Claudia Galanti.

Ma il dietrofront di Real time non è servito a placare le polemiche sul web, e lo stesso Gabriele Parpiglia, in un comunicato indirizzato alla redazione di davidemaggio.it, ha chiarito i dettagli del misunderstanding: “È stato un malinteso. I legali di Corona hanno eliminato post immediatamente. Preciso ulteriormente che nessuna diffida su carta o in altre forme arriverà alla mia persona”.

Ma non è finita qui. Attraverso i suoi canali social, Gabriele Parpiglia ha voluto chiarire ulteriormente le proprie ragioni: “Si rispetta il basso profilo che ha scelto Fabrizio, ci mancherebbe, con i suoi legali che me lo hanno riferito poco fa. Giusto così. Avevamo girato tempo fa. I tempi purtroppo sono cambiati. Senza problemi… sperando in tempi migliori”.