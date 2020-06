Fabio Fazio stanco del trattamento ricevuto in Rai: l’addio potrebbe essere vicino

Fabio Fazio questa volta potrebbe davvero essere vicino all’addio con la Rai, con cui collabora ormai da diversi anni portando sul piccolo schermo Che tempo che fa. Negli ultimi anni, il conduttore é stato vittima di continui spostamenti di rete e diversi attacchi da parte della politica: per tutti questi motivi, Fazio già tre anni fa aveva iniziato a pensare di lasciare l’emittente pubblica per costruirsi un futuro professionale altrove.

Ora, questa possibilità potrebbe concretizzarsi e diventare realtà: per la prima volta, infatti, Fabio Fazio si è lasciato andare ad un duro sfogo, come mai aveva fatto in precedenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nuova politica messa in atto dalla Rai, con la quale la rete mira da un lato a limitare il potere degli agenti sugli artisti per favorire i dipendenti del servizio pubblico e dall’altro mira a non consentire più ad un agente di curare gli interessi degli artisti in programami da lui realizzati.

La nuova politica ha fatto subito scalpore e immediatamente si è pensato ad un tentativo di affossare il conduttore, al punto che la norma è stata addirittura definita come Anti-Fazio. Il presentatore questa volta ha deciso di rispondere a tono alle provocazioni ricevute, rilasciando una dura intervista al Fatto Quotidiano.

Al giornale, Fazio ha fatto presente come già tre anni fa il suo futuro professionale avrebbe potuto essere altrove, ma la Rai ha deciso di trattenerlo. Il presentatore ha poi voluto ribadire come nel corso della sua carrriera abbia dovuto combattere contro pesanti attacchi, anche dalla politica e in particolar modo da Matteo Salvini che rivolto al presentatore ben 123 attacchi.

Infine, Fazio ha voluto far presente come i numeri prodotti dal suo programma siano di grande rilievo, anche dal punto di vista delle inserzioni pubblicitarie, dal momento che uno spot di 15 secondi all’interno di una trasmissione frutti alla Rai ben 50mila euro.