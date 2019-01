Fabio Fazio potrebbe lasciare la Rai: lo scoop di Alfonso Signorini

Ultimamente “Che tempo che fa”, la trasmissione di Rai 1, sta ricevendo numerose critiche. Infatti il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, Matteo Salvini, ha attaccato più volte lo stipendo di Fabio Fazio. Quest’ultimo, in una intervista del 2017, ha rivelato che guadagna attorno ai due milioni e 240 mila euro l’anno e in quattro anni, ha totalizzato la considerevole somma di 8 milioni e 960.000 mila euro.

Nonostante le numerose polemiche, Il 24 settembre 2017 ha debuttato su Rai 1 “Che tempo che fa“. In questi mesi tuttavia si parla spesso di un cambio dirigenziale, e secondo molti a pagarne le spese potrebbe essere proprio Fabio Fazio. Secondo le ultime voci, la sua trasmissione potrebbe essere cancellata.

Lo scoop di Alfonso Signorini

Per il direttore del settimanale “Chi” le sue sorti potrebbero essere diverse. Dopo 36 anni di collaborazione quasi ininterrotti con l’azienda di “Viale Mazzini”, il conduttore potrebbe essere pronto a lasciare la Rai. A conferma di ciò, ci sarebbero alcune proposte da parte di La7 e Discovery. Secondo le ultime notizie, Fabio Fazio starebbe studiando attentamente ogni tipo di proposta che gli stanno arrivando in questi giorni.

Il nome di Fabio Fazio a LA7 non è proprio nuovo. Nel 2000 venne ingaggiato dall’azienda. Con l’arrivo del nuovo proprietario, Marco Tronchetti Provera, il programma affidatogli sulla nuova emittente viene, infatti, cancellato a tre giorni dalla messa in onda della prima puntata.

In una intervista nel 2017, Fabio Fazio non ha escluso di aver incontrato altre aziende, smentendo la voce di “Prima Comunicazione” su una sua possibile firma a Discovery: “Ho incontrato altri editori ma non posso entrare in dettagli legati alla riservatezza. Certo se una vicenda come questa fosse inventata avrei commesso un reato”. Ora, però, non sembra così lontano un suo addio alla Rai.