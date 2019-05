Fabio Fazio passa su Rai 2: "Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla"

Matteo Salvini, l’attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, sembra essere riuscito nell’intento di “declassare” Fabio Fazio. Più volte il leader della “Lega” ha attaccato lo stipendio percepito dal conduttore di “Che tempo che fa“, e le ultime polemiche hanno portato alla cancellazione delle ultime tre puntate dello spin-off “Che fuori tempo che fa“.

Dopo alcune voci, la trattativa sembra ormai conclusa. Infatti Fabio Fazio, dalla prossima stagione passerà su Rai 2. Lo stesso Carlo Freccero, direttore della rete, ha rivelato a “La Repubblica” che le trattative sono andate a gonfie vele, trovandosi d’accordo su tutto. Per lo scrittore, Fabio Fazio è una assoluta risorsa per la “Rai“, ma non nasconde il desiderio di vedere “Che tempo che fa” con una parte di satira e di intrattenimento.

Le parole di Fabio Fazio

Come riporta il sito “Open“, il conduttore, durante un incontro organizzato “Università della Terza Età – Università delle Tre Età di Torino, ha svelato: “Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla. Andremo solo su un’altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia click e cambi canale”.

Presente in questa conferenza stampa anche Luciana Littizzetto, la sua partner televisiva: “Ci conosciamo da 28 anni. Le reti Rai le abbiamo fatte tutte 1, 2 e 3. Ora sono finite”. Mentre Fabio Fazio risponde con ironia: “Non è vero, manca Rai Yoyo. Ci terrei molto”.

Carlo Freccero, sempre a “La Repubblica“, rivela che ci sarà una riduzione sia del compenso di Fabio Fazio e sia del budget per la produzione del programma. In una vecchia intervista al “Corriere della Sera”, l’ex conduttore del “Festival Di Sanremo” ha dichiarato che su Rai 1 guadagna all’incirca due milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni, che in totale fanno 8 milioni e 960 mila euro.