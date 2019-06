Fabio Fazio ironizza sul suo passaggio a Rai 2 e si allena con uno yo-yo

Matteo Salvini è riuscito a vincere la sua battaglia personale, facendo emigrare Fabio Fazio su Rai 2. I primi dubbi su una possibile conferma dell’ex conduttore del “Festival di Sanremo” a Rai 1 sono nati quando, con un motivo mai chiarito del tutto, vengono cancellate dal palinsesto tre puntate di “Che fuori tempo che fa“.

In queste ore Fabio Fazio, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un breve video in cui si allena con uno yo-yo mentre esclama: “In realtà faccio le prove e non si sa mai. Bisogna essere sempre professionisti, bisogna provare”. In didascalia invece si può leggere: “Intanto provo… Non si sa mai!”.

Ovviamente si riferisce a una sua frase pronunciata nei giorni scorsi, quando discutendo dell’ipotesi di un suo cambio di rete, aveva detto di aver ricevuto un invito serio da parte di Rai Yoyo e che il luogo non conta, ma l’importante è essere considerati una risorsa e non un problema. “L’anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2. Al momento ho un invito serio da Rai Yoyo. Se sarà Rai 2 trattasi di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata”, ha dichiarato il conduttore.

Infatti, almeno per il momento, sembra che il futuro di Fabio Fazio sia legato a Rai 2. Il direttore della rete, Carlo Freccero, ha dichiarato di essere pronto ad accogliere il conduttore sul secondo canale. Oltre a un taglio netto dello stipendio, anche il budget della trasmissione dovrebbe essere ridotto drasticamente rispetto a quello percepito su Rai 1.

Con il passaggio su Rai 2, sembra invece che non ci sarà alcuno spazio per “Che fuori tempo che fa”, lo spin-off di “Che tempo che fa” trasmesso su Rai 3 dal 26 settembre 2015 al 3 giugno 2017, e dal 25 settembre 2017 su Rai 1, condotto da Fabio Fazio insieme a Max Pezzali e al Mago Forest.