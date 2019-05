"Extravergine", la nuova serie tv con protagonista Lodovica Comello

Sono cominciate da poco le riprese di una nuova fiction comedy tutta al femminile che andrà in onda su FoxLife nell’autunno del 2019 diretta da Roberta Torre che si intitola “Extravergine”. Nel cast, oltre a Lodovica Comello, protagonista assoluta, vi sono anche Irene Ferri e Massimo Poggio. Vediamo insieme che tipo di fiction sia e la trama.

Lodovica Comello veste i panni di Dafne Amoroso, una giovane ragazza di 29 anni, di origine pugliese, ma che vive e lavora a Milano dove scrive per Audrey, una rivista al femminile in cui si occupa di una rubrica dedicata al mondo dei libri e della letteratura. Le riprese di questa fiction comedy sono cominciate da qualche giorno a Torino, per poi spostarsi a Milano durante il mese di giugno. Si tratta di una comedy in 10 episodi prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei.

Lodovica Comello, alias Dafne, nella comedy, interpreta una giovane molto timida e impacciata, la classica nerd che, alla soglia dei 30 anni’ è vergine. In seguito ad alcune situazioni, alcune davvero paradossali e assurde, la sua vita cambia al punto da diventare la sex columnist della rivista dove lavora.

Gli sceneggiatori della fiction comedy hanno spiegato con questi termini il significato di Extravergine: “Una commedia degli equivoci a metà strada tra Bridget Jones e Sex and the city che gioca con ironia e leggerezza con uno dei grandi tabù della sessualità e con il potere femminile di trasformazione e rinascita”.

Ad aiutarla nell”impresa” di perdere la verginità, ci sono tre amiche, colleghe molto diverse: Melissa Bartolini è Ginevra che non riesce a trovare il ragazzo perfetto; Pilar Fogliati interpreta Samira, ragazza di origini arabe, molto affascinante e spregiudicata, mentre Stella Pecollo interpreta la food blogger Violante che è in astinenza da se**o ed è l’unica sposata tra tutte. Pian piano, per via di alcune situazioni, la sua vita prenderà una mossa inaspettata e diversa dal solito.

Nel cast, vi è Massimo Poggio, che interpreta Claudio, direttore del giornale e che teme di non rimanere al passo con i tempi data la concorrenza; Irene Ferri indossa i panni di Giorgia Van Heck, molto trasgressiva e azionista del giornale. Valentina Bacci è Irene Laurier, la mamma di Dafne, l’opposto della figlia, molto sregolata e, infine, Stefano Rossi Giornai interpreta Lorenzo, il fotografo di cui Dafne si innamora e che cercherà di farla capitolare.