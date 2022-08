Ex vincitrice del "GF Vip" si candida per un altro reality: "Voglio tornare in TV"

Ascolta questo articolo

La prima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Ilary Blasi con opinionista Alfonso Signorini, ha visto come vincitrice Alessia Macari. La showgirl, dopo questa avventura nella Casa più spiata d’Italia, è stata dapprima per un brevissimo periodo di tempo l’assistente del gioco del tabellone di “Domenica In“, nel cast di “Tale e quale show” di Carlo Conti e infine è diventata la ciociaria di “Avanti un altro!“.

Dopo queste due avventure però Alessia si è lentamente allontanata dal piccolo schermo, venendo ignorata dai programmi televisivi e dai reality show. La moglie di Oliver Kragl, ex calciatore del Foggia, in una recente intervista al settimanale “Nuovo” esprime il suo desiderio di ritornare a lavorare in TV.

Le parole di Alessia Macari

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Alessia ammette di aver provato nel 2020 di far parte de “L’isola dei famosi”, ma venne rifiutata ai provini. Nonostante questa scottante bocciatura, non nega che ci riproverebbe nuovamente.

“Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia” afferma con decisione Alessia parlando de “L’isola dei famosi” per poi aggiungere: “Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in TV. Non voglio stare a casa ad annullarmi”. Tra l’altro la ciociaria fa un appello anche a Milly Carlucci, autoinvitandosi a “Il cantante mascherato” poiché ritiene di avere la giusta voce per poter partecipare al talent di Rai 1.

In una intervista del 2021, come riportato dal sito “MeteoWeek“, Alessia ha sottolineato di non aver mai lasciato il mondo dello spettacolo: “Non sono mai stata costretta a lasciare la TV. Non ho mai avuto una ‘malattia’, ho semplicemente sofferto di attacchi di panico nel 2018 come tantissime persone. Non ho lasciato la tv e non lascerò mai la tv finché il lavoro c’è”.