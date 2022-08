Ex concorrente del "GF Vip" scartata da "Tale e quale show": "L’anno prossimo ce la farò!"

Ascolta questo articolo

Carlo Conti, durante i suoi provini per scegliere i concorrenti di “Tale e quale show“, scarta anche numerosi volti ritenuti non idonei al format. Una delle prime a mostrare la sua delusione in merito al rifiuto ricevuto dalla Rai per far parte del cast è stata Patrizia Pellegrino, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Patrizia, con svariati post su Instagram, ha rivelato di aver già tentato di far parte del cast svariate volte, venendo sempre rifiutata. Promette comunque ai suoi fan di non voler mollare l’idea di far parte del talent, quindi è pronta a rifarsi avanti durante la prossima edizione.

Gli ultimi nomi bocciati da Carlo Conti

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Maria Teresa Ruta, intervistata dal settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, ha rivelato di aver tentato insieme alla figlia Guenda Goria di far parte di “Tale e quale show”, venendo però sfortunatamente scartata.

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” però, un po’ come rivelato da Patrizia, afferma di essere pronta a riprovarci insieme alla figlia e convincere gli autori a essere presa: “Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta. Ho già sostenuto tre volte il provino in presenza”.

Successivamente sempre da “Blog Tivvù” vengono aggiunti i dettagli del loro rifiuto: “Quest’anno invece a causa della pandemia e dei limiti imposti anche in tv, mamma Maria Teresa e la figlia Guenda Goria avrebbero inviato un provino video. La loro partecipazione è tuttavia sfumata e se la Ruta l’ha presa comunque positivamente, meno è accaduto con la figlia che invece non l’avrebbe preso benissimo. A ciò si è poi aggiunta l’operazione d’urgenza che la vede tuttora in convalescenza”.

In merito al cast, non mancano le critiche verso alcuni concorrenti. La più bersagliata è sicuramente Valeria Marini ma Maurizio Costanzo, sempre tra le colonne del settimanale “Nuovo”, sottolinea come Carlo Conti abbia fatto la scelta giusta di chiamarla.