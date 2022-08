Ex concorrente del "GF Vip" potrebbe far parte di "Uomini e Donne" o "L’isola dei famosi": l’ultima segnalazione

Ascolta questo articolo

Dal “Grande Fratello Vip” a “Uomini e Donne” il passo potrebbe essere breve. Secondo le ultime indiscrezioni, nate grazie a una segnalazione di un utente alla pagina Instagram “Very Inutil People“, l’ex concorrente della sesta edizione del “GF” Antonio Medugno potrebbe essere uno dei tronisti del programma condotto da Maria De Filippi.

In questa segnalazione si può vedere Antonio, fermato chiaramente a una stazione ferroviaria, in presenza di Gianni Sperti, opinionista di “U&D” insieme a Tina Cipollari: “Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte: sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?”.

Dopo la domanda di questo fan arriva anche la precisazione dell’incontro, ove viene smentita la possibilità di “U&D” ma di un altro progetto televisivo: “Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma ed Antonio a Napoli, quindi sono sullo stesso treno… Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per Antonio Medugno“.

Il futuro di Antonio Medugno

In realtà però per molti la possibilità di vedere Antonio come tronista di “Uomini e Donne” resta ancora molto probabile. Infatti il diretto interessato, intervistato da Francesco Fredella a “Trends & Celebrities” su RTL 102.5, ha rivelato come prenderebbe in seria considerazione una proposta da parte degli autori del dating show.

“Ad oggi non è una cosa certa, non è arrivata nessuna richiesta e non c’è nulla di sicuro” per poi aprire a questa possibilità in caso di chiamata: “È la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza“.

Intanto sulla nuova edizione di “Uomini e Donne”, oltre alla data di partenza fissata al 19 settembre, si sa poco o nulla. Non ci sono novità neanche su “L’isola dei famosi”, siccome Mediaset sta concentrando tutti i suoi sforzi per formare un cast adeguato a Signorini per il suo “Grande Fratello Vip”.