Eurovision Song Contest, vincono i Måneskin: l’Italia porta a casa la vittoria dopo 30 anni

È terminata la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest che, tenutasi presso il Rotterdam Ahoy a Rotterdam (Paesi Bassi), ha visto la partecipazione di tanti artisti provenienti da differenti Paesi europei che si sono sfidati per conquistare il prestigioso premio. Dopo la sospensione dello scorso anno causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il concorso canoro più seguito al mondo è tornato ad onorare il prestigio della musica regalando grandi emozioni ai numerosi telespettatori.

In questo particolare anno, a rappresentare l’Italia sono stati i Måneskin che, attraverso la loro vittoria al Festival di Sanremo 2021, hanno avuto l’onore e il piacere di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2021 cosi da far conoscere il loro talento anche fuori i confini nazionali. La potente rock band è stata accolta dalla critica europea con molto entusiasmo: lo stile unico e particolare del gruppo musicale italiano non è passato inosservato, infatti sono stati tanti i giornalisti che hanno concentrato la loro attenzione sui Måneskin riservando loro molti complimenti.

Dopo numerose selezioni iniziate il 18 maggio, ad accedere alla finalissima del 22 maggio sono stati solo 26 Paesi ovvero: Portogallo; Cipro; Azerbaigian; Serbia; Francia; Moldavia; Italia; Albania; Israele; Belgio; Finlandia; Paesi Bassi; Regno Unito; Russia; Grecia; Malta; Svizzera; Germania; Islanda; Spagna; Ucraina; Bulgaria; Lituania; San Marino; Svezia e Norvegia.

Chiuso l’ultimo e determinante televoto e raccolti le valutazioni della giuria di qualità, i Måneskin sono stati proclamati vincitori dell’ESC 2021 che portano a casa la vittoria con il brano “Zitti e buoni”. L’ultima vittoria per l’Italia risale al 1990 a Zagabria con Toto Cutugno e ancora più remota è la vittoria di Gigliola Cinquetti nel 1964 a Copenaghen.

Una vittoria molto desiderata dall’Italia che finalmente riesce a dominare la scena e a dimostrare all’Europa di possedere tanto talento racchiuso nella determinazione di una potente rock band formata da quattro giovanissimi artisti: Damiano; Victoria; Ethan e Thomas. Partiti da una piccola realtà, i quattro amici sono riusciti a realizzare il loro sogno fino a raggiungere il livello più alto della musica conquistando, in un solo anno, due premi prestigiosissimi.