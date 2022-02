Eurovision Song Contest 2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan

Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, in cui Laura Pausini è ospite d’onore, dopo l’esibizione della nota cantante italiana intorno alle 22:10 circa farà l’ingresso sul parco Mika che canterà scendendo dalle scale ed accompagnato da Alessandro Cattelan in versione orchestrale. Dopo l’esibizione parte la comunicazione ufficiale dei conduttori Eurovision song contest 2022.

I tre conduttori (Laura Pausini, Mika e Cattelan) verranno quindi annunciati da Amadeus insieme al Sindaco di Torino che è presente in platea e verrà ufficializzato anche il fatto che ad ospitare la kermesse sarà la città di Torino.

La nota gara canora quest’anno verrà trasmessa dall’Italia, grazie all’entusiasmante vittoria dei Maneskin a maggio 2021. Come prevede il regolamento l’anno successivo la gara verrà trasmessa nel paese del vincitore, mancano alcuni mesi all’inizio della kermesse musicale ma la macchina organizzativa è già in moto.

Eurovision song contest 2022 verrà trasmessa maggio, con esattezza il 10 e il 12 Maggio averranno le semifinali mentre il 14 maggio la finalissima. L’edizione del 2021 si è svolta a Rotterdam mentre l’edizione 2022 si svolgerà in Italia per l’esattezza a Torino.

Come previsto dalle regole i presentatori devono essere più di 1 ed avere un inglese fluente. Alessandro Cattelan è un ex conduttore di XFactor e su Rai 1 ha condotto il programma “da grande”. La presenza di Mika era già stata ipotizzata da un’indiscrezione lanciata dai microfoni di Radio Deejay con una battuta di Gabriele Corsi in durante il programma “Chiamate Roma triuno” nello scorso ottobre. Laura Pausini è una delle più note cantanti italiane famose in tutto il mondo. Anche quest’anno a rappresentare l’Italia sarà il vincitore dell’edizione del Festival di Sanremo 2022.

I paesi che partecipano alla kermesse canora sono 41, attualmente in tutti i paesi dell’Unione Europea è in corso la selezione dei propri rappresentanti. A Torino è stato svelato il logo del Eurovision song contest e lo slogan che è “The Sound of Beauty“. Le onde del logo richiamano gli effetti delle vibrazioni sonore sulle polveri ed evocano il classico “Giardino all’italiana”.