"Eurogames", sbarca dopo 20 anni su Canale 5 con la coppia Blasi-Alvin

Grandi novità arrivano da casa Mediaset che, per arricchire il proprio palinsesto, ha deciso di riportare alla luce il famoso programma “Giochi Senza Frontiere”. Dal 1970 e fino 1999, sotto la direzione della Rai, il programma ha accompagnato e diverto le serate dei telespettatori dell’epoca riscuotendo un grande successo.

Dopo 20 anni di assenza, il nuovo format appartenente a Canale 5 si chiamerà “Eurogames” e proverà a riportare i tradizionali giochi in un epoca più moderna e con uno spirito totalmente nuovo. Alla conduzione del timone saranno presenti Ilary Blasi e Alvin, che da giovedi 19 settembre inizieranno questa nuova avventura dalla durata di sei puntate. Il gioco consiste in una serie di sfide dove i concorrenti, riuniti in squadre, dovranno sfidarsi in prove difficili e variegate. Ogni squadra rappresenterà una Nazione e ogni singola prova sarà scrutata e valutata da noto giudice-atleta Juri Chechi.

Tra i giochi più richiesti spiccano: il “Muro”; il “File rouge” e la “Ball” ovvero prove di abilità articolate da ostacoli che si differenziano per complessità e difficoltà. Inoltre una grande novità sarà l’uso della tecnologia per riprendere e affrontare i giochi come le telecamere, GoPro e droni che renderanno il tutto molto più avvincente.

In questa prima edizione di Eurogames parteciperanno l‘Italia, la Germania, la Spagna, la Polonia, la Grecia e la Russia che si sfideranno in un’unica location, ovvero in un’arena che rammenta il Circo Massimo. Per i conduttori, il programma rappresenta un punto si svolta e al tempo stesso una bella sfida soprattutto in termini di share, in quanto dovranno convincere il vasto pubblico di Canale 5 che è sempre più esigente.

Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, la bella Ilary ha la necessità di provare nuove esperienze e reinventarsi come conduttrice. Sicuramente rappresenta un elemento vincente per affrontare al meglio questa nuova sfida sempre da condividere, in piena armonia, con il suo storico amico Alvin.