Eurogames, Ilary Blasi sfoggia un look splendente

Ilary Blasi, nota conduttrice Mediaset e moglie dell’ex calciatore e dirigente della Roma Francesco Totti, è attualmente sul piccolo schermo per la conduzione di “Eurogames“, in coppia con Alvin. Il programma, in onda su Canale 5, che si presenta come uno show leggero e adatto a tutta la famiglia, è una rivisitazione di “Giochi senza frontiere“, il gioco in cui le nazioni in gara dovevano affrontare una serie di prove per racimolare punti, andato in onda per ben trenta edizioni, tra pause di alcuni anni e riprese, tra il 1965 e il 1999, tra rai 1 e rai 2.

La Blasi, che dopo l’abbandono della conduzione del “Grande Fratello Vip” (attualmente affidata ad Alfonso Signorini) dopo tre edizioni, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, con Alvin al proprio fianco e divertendosi, come solo lei sa fare (sicuramente una delle sue caratteristiche è l’ironia). Come dichiarato a più riprese, il suo intento era quello di riunire le famiglie, sedute comode sul divano, a tifare la squadra della propria nazione, e sembrerebbe esserci riuscita, ne sono prova i dati in termini di ascolto abbastanza interessanti.

Ilary che da 14 anni è sposata con Francesco Totti, con il quale ha avuto tre figli, Cristian 13 anni, Chanel 12 anni e la piccola Isabel 3 anni, riesce a conciliare lavoro e famiglia. Mamma e moglie presente, ma al contempo ottima conduttrice e nonostante i suoi numerosi impegni, non rinuncia a se stessa, sfoggiando in video dei look particolari.

E proprio ieri sera, durante la messa in onda della terza puntata di “Eurogames”, tutti gli occhi erano puntati su lei e sul suo look e c’è da dire che non ha deluso le aspettative. Jumpsuit luminosa color oro, cintura in vita nera, comodi anfibi e orecchini grandi a forma di cerchio. Per il make-up e l’acconciatura, ha presentato occhi leggermente truccati e un rossetto rosso borgogna, il tutto accompagnato da uno chignon basso.

Insomma la signora Totti è apparsa scintillante e splendente, conquistando tutti. E se tutti gli occhi erano puntati su di lei non ha di certo deluso le aspettative e chissà se Francesco (che come ha più volte mostrato attraverso i social, la segue sempre) abbia approvato questo suo look. Fatto sta che questa volta, dopo le prime due nelle quali ha deluso un po’, è stata promossa a pieni voti.