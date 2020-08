“Esplorazioni Pokémon”, la nuova serie arriva in Italia dal 29 Agosto

La nuovissima stagione dei Pokémon dal titolo “Esplorazioni Pokèmon” (“Pocket Monsters” nella versione originale), uscita in Giappone il 17 novembre 2019 e giunta al 31° episodio, arriva finalmente in prima tv assoluta in Italia sul canale k2 (canale 41 del digitale terrestre). In Giappone è stata sospesa dal 19 aprile al 31 maggio 2020 a causa della pandemia di COVID-19 che aveva impedito la produzione di nuovi episodi ed è tornata regolarmente dal 7 giugno 2020.

I nuovi episodi della 23° stagione andranno in onda ogni sabato mattina a partire dal 29 Agosto alle ore 9:00 con cadenza settimanale. I fan, sia piccoli che grandi, potranno seguire Ash Ketchum e il suo nuovo compagno d’avventure Goh in un viaggio attraverso tutte le regioni da Kanto a Galar, in quanto la storia è basata sugli eventi di tutti i giochi della serie principale fino a quelli di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo con altre sfide e nemici da combattere.

Infatti ora l’obiettivo dell’allenatore è addirittura esplorare tutto il mondo e, per iniziare, decide di recarsi con il piccolo Pikachu all’inaugurazione del laboratorio del professor Cerasa, un importante centro ricerche che si occupa di risolvere i misteri legati ai vari Pokémon.

È proprio qui che conosce Goh, un altro ragazzo animato come lui da una grande curiosità per i Pokémon, ed entrambi diventano collaboratori del professore. Però i due protagonisti hanno obiettivi ben diversi: infatti Ash vuole tenacemente diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh ha l’obiettivo di riuscire a catturare un esemplare di ogni specie, incluso il misterioso Mew.

La novità di questa serie di “Esplorazioni Pokèmon” sarà proprio il personaggio di Goh che, all’inizio sarà solo un co-protagonista molto all’ombra di Ash e Pikachu che hanno il ruolo principale da ben 23 anni, ma durante i vari episodi mostrerà sempre meglio le sue caratteristiche fino ad avere una puntata interamente dedicata a lui che sarà la numero 32 trasmessa prossimamente in Giappone.