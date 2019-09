Esclusivo Tv, Pamela Perricciolo torna a parlare del Pratigate e lancia nuove frecciatine a Eliana Michelazzo

Pamela Perricciolo, ex manager della soubrette del Bagaglino Pamela Prati, è tornata a far parlare di sé oltre che per le anticipazioni sull’intervista resa al talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, anche per una recente intervista rilasciata al programma condotto da Manila Gorio, “Esclusivo Tv“, dove è tornata a parlare del caso Pratigate.

Dopo mesi di relativo silenzio, complice la pausa estiva, Donna Pamela è tornata alla ribalta della cronaca rosa per alcune nuove frecciatine lanciate all’ex socia in affari ed amica, Eliana Michelazzo, da molti considerata anche la compagna sentimentale di Donna Pamela, che ora ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sulla questione.

Pamela Perricciolo lancia nuove frecciatine a Eliana Michelazzo

Ospite del programma “Esclusivo Tv”, Pamela Perricciolo ha risposto alle domande della conduttrice Manila Gorio, che ha voluto indagare anche sul vero rapporto che legava Donna Pamela e Eliana Michelazzo. L’ex manager ha dichiarato in tal senso: “Tra noi non c’era nessun sentimento“.

Pamela ha definito il rapporto con la Michelazzo come una sorta di sorellanza; una pseudo sorella a cui Pamela in qualche modo vuole ancora bene, tanto da non aver tolto nessuna foto con lei, a differenza di Eliana che sembra aver fatto tabula rasa su questa parte del suo passato, eliminando ogni ricordo e legame con la Perricciolo.

Donna Pamela ha ricordato di aver sentito dire ad Eliana che l’aveva denunciata, ma sembra che ancora la notifica relativa a tale denuncia non le sia stata ancora recapitata. La Perricciolo attende, quindi, di poter replicare alle accuse mosse contro di lei nelle sedi opportune. L’ex manager dell’Aicos management è poi tornata a parlare di una vicenda in particolare, cioè quella della sera dell’acido.

In tal senso Pamela ha dichiarato di essere stata chiamata mentre lei era fuori con delle amiche, dunque non poteva aver programmato tutto. L’amicizia con Eliana è ormai conclusa, stando alle parole della Perricciolo, che si sente ferita anche dal comportamento dell’ormai ex amica che ha gettato tutte le colpe sulla sua persona.

La Perricciolo ha poi parlato anche del patto sottoscritto da lei, Eliana e Pamela Prati. Stando alle parole di Donna Pamela sarebbe stata un’idea della Michelazzo che un giorno avrebbe invitato le altre due amiche a presentarsi dal suo avvocato, dove hanno appreso dell’idea del patto a tre. Una accordo che, stando alle parole di Pamela Perricciolo, Pamela Prati non voleva firmare, anche se poi lo ha fatto, rassicurata dalle parole del legale.

Secondo la Perricciolo l’unica cosa che avrebbero dovuto fare le tre amiche era quella di mettersi a confronto e chiedere scusa a tutti pubblicamente. I fatti hanno però dimostrato che ognuna di loro ha scelto una strada diversa, più o meno condivisibile.