EPCC Live, Cesare Cremonini preso di mira sui social per una frase infelice sulla sua colf: "Se la pago…"

Durante l’ultima puntata di “E poi c’è Cattelan“, il talk show di Sky condotto da Alessandro Cattelan, è stato intervistato il cantante Cesare Cremonini. I due però hanno iniziato una conversazione che, a causa di alcune frasi dell’ex membro dei Lùnapop, non è passata inosservata.

Per la precisazione, l’artista non è stato apprezzato per una frase detta sulla sua donne delle pulizie, in cui dichiara che poiché la paga può cambiarle il nome. Al momento su Twitter l’hashtag “#Cremonini” si trova nelle prime posizione, e in tantissimi si scagliano contro di lui.

Le dichiarazioni di Cesare Cremonini

Tra una chiacchierata e l’altra, Cesare Cremonini parla anche della sua domestica: “Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome”. Il conduttore, in maniera molto imbarazzata, cerca in ogni modo di sdrammatizare, ma ormai il danno è stato già fatto.

Gli utenti di Twitter non hanno apprezzato le sue dichiarazioni, e tra i tanti messaggi si può leggere: “Quindi secondo Cremonini se viene pagata una donna delle pulizie le si può cambiare nome perché riceve dei soldi. Quindi al prossimo concerto lo chiameremo Ugo perché viene pagato. Questa quarantena ha rincog**onito molti cantanti”. Per il momento Cesare Cremonini si è rintanato nel totale silenzio, non commentando la vicenda. Non va escluso comunque che, nelle prossime ore, possa arrivare finalmente una sua risposta.

Intanto nell’occhio del ciclone è entrato anche Alessandro Cattelan. Il conduttore viene accusato dagli utenti di non essersi ancora discostato dalla frase di Cesare Cremonini, e anzi sui canali social sta ancora ironizzando sulla battuta fatta dal cantante sulla sua domestica.