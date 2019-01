Enzo Iacchetti sul suo rapporto con Ezio Greggio: “Ci vediamo poco”

Dopo aver parlato del suo amore folle per Maddalena Corvaglia, una relazione nata nel 2002 e terminata cinque anni dopo, Enzo Iacchetti ha anche svelato quello che è il suo rapporto con Ezio Greggio, suo partner nella conduzione di Striscia la Notizia.

Intervistato da Liberi Tutti – il supplemento speciale del Corriere della Sera dedicato a Lifestyle, viaggi e tempo libero – il 66enne comico di origini cremonesi ha voluto raccontare alcuni dei dettagli della sua vita professionale che lo vede molto impegnato anche a teatro.

Resta innegabile che Enzo Iacchetti deve molta della sua popolarità al tg satirico dell’access prime time di Canale 5. Qui con Ezio Greggio arriva a formare una delle coppie più amate della televisione italiane, avendo collezionato qualcosa come 2.500 puntate condotte uno a fianco all’altro. Non è quindi un caso che nel recente passato i due conduttori si siano spinti a definirsi una coppia di fatto.

Eppure nonostante le apparenze, all’inizio non avevano un gran rapporto. Greggio non lo vedeva di buon occhio, spesso quasi per sminuirlo lo chiamava Iannuzzi, poi con il tempo le cose sono progressivamente cambiate. I due oltre ad iniziare a conoscersi meglio, hanno anche iniziato a rispettarsi e diventare amici. Ed è anche questo il segreto della loro amicizia, nata in sordina in concomitanza con la conduzione della stagione 1994-95 di Striscia la Notizia.

Il passo successivo è stato quello di siglare un patto in cui si sono promessi di non litigare mai. “Per questo ci vediamo poco, ma quando siamo insieme siamo scherzosi, a volte lo coccolo. In questi anni abbiamo condiviso molta vita privata: sono morte le nostre mamme, ci sono stati due divorzi, i dolori dei figli. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere. Ma Striscia è una famiglia”.