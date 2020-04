Enrico Mentana presenta le sue dimissioni a La7

Il noto giornalista Enrico Mentana è conosciuto soprattutto in quanto presentatore di TgLa7 e molto apprezzato quando vengono indette le elezioni. Il giornalista è sempre in prima fila, pronto a mandare in onda in real time i risultati delle elezioni, attuando delle vere maratone del proprio programma, che molto spesso può essere trasmesso anche per ore.

La fama di Mentana è anche attribuita alla sua facilità nella presentazione delle dimissioni. Non è infatti una novità che il giornalista quando constata un ambiente poco stimolante o laddove siano state attuate una serie di azioni non in linea con il suo pensiero, attua la manovra della presentazione delle dimissioni.

Una scelta dura ma che sa dare i suoi frutti, tanto che infatti il direttore Urbano Cairo è intervenuto nel tentativo di calmare le acque e tentare di convincere Mentana a fare un dietro front. Sembra che per ora il pericolo della perdita del giornalista da parte della rete sia scongiurata, ma in molti si sono chiesti i motivi, i retroscena che hanno spinto il giornalista ad attuare tale mossa.

Stando a quanto riferito da Dagospia, sembra che Mentana abbia gradito poco lo spazio che Lilli Gruber ha dedicato a Marco Travaglio e Paolo Pagliaro a “Otto e Mezzo” a proposito dell’attacco che il premier Giuseppe Conte ha rivolto alle opposizioni capitanate da Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Dagospia infatti a tal proposito riporta: “La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di Lillibotox […], sostenevano la legittimità di Conte di criticare le opposizioni, ha fatto infuriare il direttore del TgLa7, al punto da offrire le sue dimissioni all’editore. Urbanetto Cairo gli ha espresso la sua solidarietà e la cosa è finita lì.” Per fortuna per la rete il pericolo sembra momentaneamente rientrato, riuscendo a far ritirare le dimissioni del giornalista.