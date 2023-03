Enrico Mentana conduce il tg in dolce compagnia: il segreto nascosto sotto il bancone

L’amore di Enrico Mentana per gli animali non è certo un segreto, ma da oggi tutto il web sa quanto il noto giornalista e conduttore abbia a cuore i suoi due cuccioli di Cavalier King, Nina e Bice. Si, perché Mentana ha deciso portare le sue due signorine con lui negli studi del suo tg e non solo, le ha tenute con lui sotto il bancone proprio durante la conduzione.

In un tempo abbandonare animali sta diventando purtroppo sempre più frequente, ci sono anche questi esempi di amore per i nostri amici pelosetti che restituiscono un po’ di fiducia nel prossimo. Ecco quindi che la foto di Mentana che tiene al guinzaglio sotto al bancone le sue Nina e Bice ha fatto il giro del web diventando ben presto virale e raccogliendo una miriade di commenti positivi e complimenti per il noto conduttore.

La foto di Enrico Mentana con Nina e Bice diventa virale

Nina e Bice sono le cagnoline della sua compagna Francesca Fagnani, anche lei conduttrice televisiva di “Belve” e con la stessa passione e amore per gli animali. Dicevamo quante dimostrazioni di stima e affetto per questo gesto di Mentana: “Enrico ti amo!”, ha dichiarato un’utente, altri invece hanno visto la vicenda anche in chiave ironica e così riferendosi all0inviato Paolo Celata hanno commentato: “Ora c’è il rischio che possa essere sostituito” e ancora “Il notevole sarà quando faranno loro il tg…a 2 voci“. E poi c’è chi fa notare che “il giornalismo è un mestiere da cani“.

Tutti hanno dimostrato, comunque, di gradire molto questa immagine che, inaspettatamente, descrive quanto amore Mentana e la sua compagna Francesca provino per gli animali. E’ stata proprio la Fagnani, poco tempo fa, a rendere pubblica questa loro passione durante un’intervista sul settimanale “Visto“.

“Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei”, ha dichiarato la Fagnani orgogliosa di avere un compagno tanto sensibile e amorevole