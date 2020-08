Enola Holmes, nuovo film per la Netflix in arrivo a settembre

Nuovo titolo per le uscite di settembre della Netflix, un film giallo per ragazzi in cui la protagonista è una giovane ragazza di nome Enola Holmes, la quale, secondo la trama, sarebbe niente poco di meno che la sorella minore del celebre detective Sherlock Holmes.

Il film arriverà sulla piattaforma Netflix a partire dal 23 settembre, assieme a tanti nuovi titoli, ed è già uscito un primo trailer che ha incuriosito in tantissimi. Il film in realtà doveva essere lanciato originariamente sul grande schermo, distribuito dalla Warner Bros, ma a causa della pandemia da coronavirus si è optato per un più sicuro incasso con la distribuzione via streaming.

Il film è tratto dal primo libro della serie di romanzi della scrittrice Nancy Springer, “The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes Mystery”, e vede come protagonista una giovane e brillante adolescente, sorella del famosissimo Sherlock Holmes, la quale dovrà investigare sulla misteriosa sparizione della propria madre assieme ai due fratelli.

Nel cast super stellato potremo vedere la giovane e promettente attrice Mollie Bobbie Brown, che ha già debuttato nella serie The Stranger Things, la quale interpreterà proprio la protagonista di sedici anni Enola; ad accompagnarla l’attore Henry Cavill nel ruolo del fratello maggiore Sherlock Holmes; Helena Bonham Carter che invece prenderà le vesti della madre Holmes ed infine il fratello di mezzo della famiglia Holmes ovvero Mycroft, interpretato dall’attore Sam Claflin. Il tutto sotto l’accurata sceneggiatura di Jack Thorne.

Il film ha anche creato non pochi attriti per l’utilizzo, nei romanzi della Springer, di personaggi già noti (anche se privi di copyright) quali Sherlock Holmes, ciò è valsa una querela alla scrittrice da parte dei discendenti di Arthur Conan Doyle.

Insomma un cast davvero promettente, una tramma intrigata e perfino retroscena ricchi di gossip per uno dei nuovi film della Netfkix, si spera il primo di una serie, che terrà non soltanto i più giovani ma un po tutti noi incollati sulla nota piattaforma di streaming.