Ennesimo tapiro d’oro per Belen Rodriguez

Valerio Staffelli, inviato del noto programma satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia” ha consegnato l’ennesimo tapiro d’oro alla bellissima presentatrice argentina Belen Rodriguez. La fidanzata di Stefano De Martino aveva già infatti ricevuto ben 27 tapiri, con questo sale a quota 28 (record di tapiri inviati per la trasmissione satirica diretta da Antonio Ricci).

Il motivo questa volta è il seguente: il presunto flirt tra Andrea Damante e Belen Rodriguez quando entrambi erano ancora impegnati sentimentalmente e la conseguente lite tra Belen e l’ex fidanzata del bel dj veronese, Giulia De Lellis (attualmente fidanzata con l’ex fidanzato della showgirl argentina, il pilota di Moto GP Andrea Iannone).

Tra Giulia e Belen infatti i rapporti non sembrano essere amichevoli; pur non essendosi mai nominate direttamente, diverse sono le frecciatine che si sono rivolte a vicenda dai rispettivi profili Instagram. Valerio Staffelli ha dunque raggiunto Belen a casa sua, dove si trovava in compagnia della sorella Cecilia e dell’assistente Antonia Achille, per consegnarle il ventottesimo tapiro. ed ha colto l’occasione per porle alcune domande.

Una volta recatosi lì, Staffelli ne ha quindi approfittato per porre alcune domande alla nota showgirl argentina, la quale, ai microfoni di “Striscia la Notizia” ha ribadito: “Andrea Damante? È amico di mia sorella Cecilia Rodriguez, un amico di famiglia“.

Sulla storia pubblicata da Giulia De Lellis nel suo account privato, in cui dopo un lungo sfogo ha pronunciato la discussa frase: “Se parlo rovino famiglie” collegata da molti fan proprio alla famiglia di Belen Rodriguez, la 35enne argentina ha ribadito: “Tra tutte le famiglie che ci sono, tutti hanno pensato che era la mia? Perché, non si sa!”.

Belen ha colto inoltre l’occasione per smentire la sua presunta antipatia e gelosia verso la presentatrice di Dazn Diletta Leotta. La bella Diletta sarebbe infatti amica della stessa Belen Rodriguez e di Stefano De Martino, come confermano le sue parole: “Mi è simpatica e andiamo anche a cena insieme”.