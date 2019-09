Emma Marrone, Tg1 spoilera la malattia della cantante

La celebre cantante pugliese Emma Marrone qualche giorno fa ha pubblicato sui suoi profili social un post con cui annunciava il temporaneo ritiro dalla scena musicale per non meglio specificati motivi di salute; incertezza e vaghezza che hanno portato molti fan a temere il peggio per la cantante, che invece ha voluto tranquillizzare tutti, invitando soprattutto i fan a mantenere la calma.

L’artista in passato ha dovuto lottare con un tumore alle ovaie, dunque la domanda che in questi giorni si pongono in tanti è se Emma Marrone si trovi nuovamente a confrontarsi contro questa particolare tipologia tumorale. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell’artista o dal suo staff circa la natura della sua malattia, anche se qualcuno di molto autorevole sembra aver spoilerato e dato per certo la cosa.

Il TG1 ha mandato in onda negli ultimi giorni un servizio dedicato alle neoplasie nel nostro Paese, evidenziandone una sensibile diminuizione, quindi ha intervistato il direttore del Dipartimento Oncologico dell’Istituto Nazionale Regina Elena, Francesco Cognetti, che si è esposto notevolmente facendo perfino gli auguri di pronta guarigione all’artista pugliese.

“Sempre più giovani vediamo colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma Marrone“, ha dichiarato la giornalista Ada De Santis che ha realizzato il servizio per il Tg1 ed intervistato Cognetti, che a sua volta replica: “Alcuni tumori sono frequenti anche nell’età giovanile” – per poi aggiungere – “Noi auguriamo a Emma Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale“.

I fan della cantante hanno subito ripreso le dichiarazioni rese dal TG1 su Emma, con commenti carichi di ansia e preoccupazione, oltre che di incredulità, considerando che attualmente la stessa cantante non ha rivelato la natura della sua malattia. Intanto i leoni della tastiera non hanno mancato di attaccare la Brown con i peggiori auguri, tanto che molti artisti e personaggi famosi, come Laura Pausini e Gabriele Muccino, hanno preso le difese della cantante e attaccato questi webeti senza scrupoli, che dimostrano ancora una volta di non avere un briciolo di umanità nel cuore.