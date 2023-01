Emilio Fede pronto a tornare in tv con Kevin Dellino? Ipotesi clamorosa

Ascolta questo articolo

Emilio Fede potrebbe tornare in tv da protagonista. La notizia avrebbe del clamoroso. L’indiscrezione, diffusa in questi giorni dalla rivista Visto, sta prendendo sempre più campo. L’ex Direttore Tg4, dopo essere tornato in tv a giugno 2022, all’età di 90 anni suonati in occasione della prima puntata del programma Punti di Vista su Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), potrebbe ripetere un’esperienza che lo ha colpito sia professionalmente che umanamente.

Presto potrebbe, infatti, partire la seconda edizione del programma che stavolta sarebbe trasmesso in diretta nazionale, sul digitale terrestre, dall’emittente Cusano Tv. Una trasmissione che affronta trasversalmente varie argomenti, partendo da un’insolita angolatura (gossip e lifestyle in particolare), condotta da Kevin Dellino e proprio da Emilio Fede, alla presenza di varie celebrità della tv. Come ricorderete l’ex Direttore del TG4 era tornato sul piccolo schermo il 6 giugno scorso alla guida di Punti di Vista insieme al presentatore Dellino.

Kevin Dellino era giunto in tv dopo l’esperienza in qualità di reporter a Buon Pomeriggio con Michele Cucuzza e Stefania Orlando. Durante quella puntata di Punti di Vista, trasmesso in diretta su Go-Tv lunedì 6 giugno 2022, Emilio Fede aveva ricevuto una proposta di matrimonio artistico da parte di Kevin Dellino a cui aveva risposto positivamente, scoppiando in lacrime e conquistando intere pagine del gossip nazionale. A breve sapremo ufficialmente se i due scenderanno in campo anche per l’edizione 2023 del salotto tv.

“Oltre ad un ritorno in tv, Punti di Vista costituisce per me un debutto in prima serata, per di più in diretta nazionale, con un grande personaggio come Emilio Fede. Un programma che affronterà con leggerezza, ironia e puntualità tematiche assai interessanti”, le parole nel maggio 2022 di Kevin Dellino. Emilio Fede aveva risposto subito con energia ed entusiasmo all’invito di Go-Tv, la tv nazionale milanese, dicendosi colpito dell’affetto dello staff e ricordando con commozione la data del 23 giugno 2021, quando morì sua moglie, la giornalista e politica italiana Diana de Feo, senatrice del Popolo della Libertà per la XVI legislatura.

Questa seconda edizione di Punti di Vista, se si concretizzerà presto come sembra, avrebbe nel team – oltre a Kevin Dellino ed Emilio Fede in conduzione – l’autore tv ed esperto gossip Flavio Iacones, il pluripremiato giornalista e blogger Daniele Bartocci e altri professionisti del settore. Cusano Tv manderà in onda il programma in diretta nazionale, naturalmente sull’apposito canale del digitale terrestre (canale DDT 264). Nella passata edizione, tra gli illustri ospiti ci furono Jimmy Ghione e Wanda Fisher.