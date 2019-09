Emanuela Folliero lascia Mediaset: "Ora sono libera"

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva e dei nuovi palinsesti tv, ci sono tantissime conferme, addii, ma anche nuovi arrivi. In casa Rai arriva un nuovo volto che i telespettatori conoscono molto bene. Si tratta di Emanuela Folliero che, dopo aver lavorato a Mediaset per più di 30 anni, decide di abbandonare ed emigrare in Rai. Ecco quale sarà il suo nuovo ruolo e dove la vedremo.

Dopo 30 anni di onorata carriera a Mediaset, Emanuela Folliero giunge alla Rai dove sarà una delle new entry del programma “Detto fatto” condotto da Bianca Guaccero su Rai Due. In una intervista a Oggi, ha dichiarato questo passaggio alla concorrenza e anche il bisogno di cambiare, dopo tanto tempo. Inoltre, le sue apparizioni a Mediaset si erano alquanto diradate negli ultimi anni, ma Carlo Freccero, direttore di Rai Due, ha colto la palla al balzo e l’ha accettata nella sua scuderia.

E’ la stessa Folliero a raccontare questo suo passaggio, anche se si toglie qualche sassolino dalla scarpa per come è stata trattata a Mediaset. Ecco le sue parole: “Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque”.

I motivi, come spiega la stessa Folliero, per andare via erano tanti, ma l’occasione che le ha offerto Freccero era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e, quindi, ha accettato subito. All’interno di Detto fatto, la Folliero avrà una striscia dedicata al mondo dell’amore e dei sentimenti. Una tematica che lei conosce molto bene, dal momento che ha lavorato accanto ad Alberto Castagna nella trasmissione Stranamore.

La stessa conduttrice ricorda con affetto il conduttore di quella trasmissione con parole piene di affetto e dolcezza, ovvero: “Non ne costruiscono più di uomini come lui”.