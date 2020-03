Élite continua: programmate la quarta e la quinta stagione

Ottiene sempre un grande successo Élite, la serie tv spagnola ambientata in un liceo dove i protagonisti sono dei semplici ragazzi che affrontano quotidianamente quelle che possono essere le difficoltà di quell’età. Per questo il co-creatore Carlos Montero ha dichiarato che molto probabilmente ci sarà una quarta ed anche una quinta stagione per continuare a raccontare la storia dei protagonisti.

Protagonisti che potrebbero però cambiare in quanti molti di loro hanno terminato gli studi e sono partiti per andare all’estero per studiare all’università. Nella puntata finale della terza stagione si vede infatti che gli unici a ritornare tra le mura de Las Encinas sono Samu, Guzmàn, Rebe, Valerio, Ander e Omar: i primi quattro non erano infatti stati ammessi agli esami finali per il raggiungemento del diploma, mentre Ander non aveva concluso gli esami a causa della leucemia che l’ha colpito proprio in quei mesi.

Lucrecia e Nadia sono volate oltreoceano per approdare alla Columbia University grazie alla borsa di studio offerta dalle madri di Polo, Carla è partita per studiare all’estero liberandosi una volta per tutte dal padre e Cayetana si ritrova invece a fare la donna delle pulizie proprio nella scuola dove si è diplomata. Per questo si ipotizza che ci siano delle new entry, come è stato anche per la terza stagione dove sono apparsi Yeray e Malik.

Da tenere in considerazione anche il possibile ritorno di Christian e Nano, che non hanno partecipato alla terza stagione di Élite perché impegnati nella registrazione de La Casa di Carta 4 (che inizierà il 3 aprile su Netflix). Il primo è completamente scomparso nella seconda stagione, complice il padre di Carla che voleva toglierlo dalla circolazione. Nano invece per tutta la terza stagione è stato citato perché nascosto in Marocco, facendo in modo di non venire catturato dalla polizia che lo indagava come responsabile della morte di Marina.

Molto probabilmente sia la quarta che la quinta stagione avranno 8 episodi come è stato per le prime tre stagioni, episodi che verranno trasmessi su Netflix. Nel mentre spuntano voci anche di un possibile Élite spin-off: lo stesso Montero ha dichiarato che molto spesso le persone si legano ad un personaggio di una serie tv e che Élite ha numerosi protagonisti che potrebbero adattarsi bene ad una serie-costola con uno di loro. Non ci resta che attendere.