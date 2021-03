Elisabetta Gregoraci super corteggiata: ecco i due grandi imprenditori suoi pretendenti

Dalla sua uscita dal GF Vip Elisabetta Gregoraci è, senza ombra di dubbio, tra le single più corteggiate e la sua vita sentimentale continua a interessare le prime pagine del gossip. Qualcuno ha parlato persino di un ritorno di fiamma con il suo ex marito Flavio Briatore, nonostante i due siano in ottimi rapporti per la crescita del figlio Nathan e non ci sia nessun ricongiungimento sentimentale, finita la passione.

Il settimanale Oggi, ha parlato della “fuga” di Eli a Cortina, immortalando la bella 41enne calabrese con Alessandro Benetton ma non è lui uno dei due pretendenti della bella showgirl, trattandosi solo di un amico.

Chi sono i pretendenti della bella Eli

Ma chi sarebbero i due pretendeti della bella Elisabetta? Si tratta di due persone lontane dal mondo televisivo ma molto ben affermate nel mondo degli affari. Uno si chiama Manuel Faleschini, imprenditore che si occupa di fashion e moda, che ha acquistato un’imponente costruzione a Milano per piazzare i suoi uffici (circa 3000 mq di struttura per 20 milioni di euro), fondatore di Waycap..

Il secondo pretende è Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, oggi procurarore di alcuni calciatori che orbitano attorno al Parma calcio. Chi la spunterà tra i due? Ah, saperlo… Quel che è certo è che Elisabetta, fotografata a Cortina d’Ampezzo con Alessandro Benetton, reduce, dopo 13 anni e 3 figli, della fine del matrimonio con Deborah Compagnoni, non sta assieme a lui ma sono semplici amici.

Tramontato il gossip di una liason con Benetton, escluso il ritorno di fiamma con il manager piemontese e il ritorno di fiamma con Bettuzzi, con cui ha dato vita ad una relazione duratura dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, la bella Eli si lascerà andare ai corteggiamenti di uno dei due pretendenti?