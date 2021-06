Elisabetta Gregoraci prende il posto di Barbara D’Urso: l’indiscrezione

Grande fermento in casa Mediaset. Settembre non è poi così lontano e tra i corridoi di Cologno Monzese gli addetti ai lavori bramano per la costruzione della nuova stagione televisiva. Se Maria De Filippi è inamovibile, chi ha visto il suo impero sgretolarsi è Barbara D’Urso. La conduttrice campana è stata fortemente ridimensionata.

“Live – Non è la D’Urso” è stato chiuso per sempre e adesso si pensa a come rimpiazzare il contenitore. Si è tanto parlato in questo periodo, diversi nomi sono spuntati, ma adesso uno su tutti sembra primeggiare: Elisabetta Gregoraci. A grande sorpresa, l’ex moglie di Flavio Briatore reduce dall’esperienza positiva al “Grande Fratello Vip”, sarebbe pronta per condurre un nuovo format su Canale 5.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il magazine “Diva e Donna”, dalle cui pagine si legge: “Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara d’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?“. Dunque la sensazione è che qualcosa bolle in pentola.

Sicuramente la situazione è ancora tutta in divenire. Difatti in merito alla presenza della Gregoraci non vi sono conferme né smentite. Il suo è l’ennesimo nome che va ad aggiungersi alla lista: fondo di verità oppure ennesima fake news? Ciò che è certo al momento è il posto lasciato vacante dalla D’Urso, sicuramente non per sua volontà.

Un posto che va riempito e i nomi che circolano al momento sono tanti. Quello della Gregoraci è solo l’ennesimo di una lunga lista, ma l’indiscrezione parla di un possibile programma per l’ex signora Briatore. Dunque il fermento è ancora tanto e non resta che attendere l’ufficializzazione dei palinsesti per capire come andranno le cose e soprattutto a chi è stato affidato cosa.