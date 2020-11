Elisabetta Gregoraci furibonda con Pierpaolo Pretelli: "L’uomo senza pa**e non mi piace"

L’arrivo di Selvaggia Roma nella casa del “Grande Fratello Vip” ha creato il panico e alterato gli equilibri tra gli inquilini. In particolar modo, la nuova arrivata sta cercando in ogni modo di minare il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che conosce da prima di entrare al GF Vip (i due vivono entrambi a Roma, sono amici e Selvaggia ha dichiarato che in passato si sono anche baciati).

E a quanto pare ci sta riuscendo. Da quando, nel corso dell’ultima diretta del reality show di canale 5, la Roma e Petrelli sono stati mandati in Cucurio assieme, è innegabile che il legame che univa il ragazzo all’ex moglie di Flavo Briatore si sia raffreddato. E non solo perché adesso sono separati. Selvaggia continua infatti a parlare male di Elisabetta a Pierpaolo, e quest’ultimo non prende a sufficienza le sue difese.

Questo è emerso con ancora più chiarezza quando, qualche ora fa, la Gregoraci è andata verso la porta del Cucurio per salutare Pierpaolo e ha sentito Selvaggia affermare che lei non è la donna giusta per lui. A questo punto la showgirl di Soverato si è infuriata e ha cominciato a urlare sia contro la nuova entrata, che ha accusato di saper parlare solo di lei, sia contro Pretelli.

Il motivo è che il modello avrebbe poca personalità: non sarebbe in grado di imporsi e di dire la sua, difendendola dagli attacchi gratuiti di Selvaggia. Elisabetta ha ripreso il discorso anche dopo, quando si trovava a tavola con gli altri e ha paragonato Pierpaolo al suo ex Flavio Briatore. E dal confronto il ragazzo non ne è uscito vincente, anzi!

“A me l’uomo che non ha le palle non mi piace per niente!”, ha tuonato, ancora arrabbiata, riferendosi ovviamente all’ex velino. “Non a caso sono stata con Briatore, che ha due co***oni così!” ha proseguito, rendendo merito al carattere notoriamente forte e deciso dell’ex manager di Formula 1. Come prenderà Pretelli queste parole, quando ne verrà a conoscenza?