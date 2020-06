Elisa Isoardi, dopo l’addio a "La prova del cuoco" arriva alla conduzione di "Check-up"

Dopo l’annuncio ufficiale della chiusura dello storico cooking show La Prova del cuoco dopo oltre venti anni, dato in diretta dalla padrona di casa Elisa Iasoardi, per diverse settimane c’è stato un clima di incertezza nei confronti del futuro professionale della conduttrice piemontese e ora i dubbi sembrano essere stati sciolti.

Per Elisa Isoardi la Rai avrebbe in serbo ben due novità per la prossima stagione televisiva: da un lato sembra essere ormai certa la sua partecipazione nelle vesti di concorrente nello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle e dall’altro invece ci sarebbe la vera e propria novità professionale che aspetta la conduttrice di Cuneo, ovvero Check-up .

Da quello che traspare dalle prime indiscrezioni sul conto di Elisa, il prossimo autunno la presentatrice potrebbe tornare in televisione uno storico programma di medicina intitolato Check-up, la cui ultima edizione risale a ben 18 ani fa: lo show, infatti, è andato in onda dal 1977 al 2002.

Secondo alcuni rumors, in un primo momento Elisa Isoardi avrebbe rifiutato la proposta del direttore di Rai1 Stefano Coletta, poiché l’idea di andare in onda una sola volta a settimana non l’avrebbe esntusiasmata: dopo l’esperienza quotidiana a La Prova del cuoco, infatti, Elisa avrebbe sperato per se stessa e per la sua crescita professionale un programma più corposo. In assenza di altre proposte migliori, però, Elisa avrebbe poi deciso di accettare la proposta, piuttosto che rimanere completamente a digiuno.

Stando a quanto detto in questi ultimi giorni, Check-up potrebbe tornare in onda la domenica mattina, in una chiave più moderna e rivisitata rispetto al passato. Il posto di Elisa nel daytime della rete ammiraglia Rai sembra ormai certo che venga affidato ad Antonella Clerici, la quale porterebbe in tv un nuovo programma di cucina, in diretta dalla casa nei boschi piemontesi, in cui vive insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle.