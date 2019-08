Elettra Lamborghini condurrà un nuovo programma su MTV

Dopo il grande successo conseguito calandosi nei panni di giudice dell’ultima edizione di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini tornerà presto in televisione alla conduzione di un nuovo programma su MTV.

La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, negli ultimi anni si è fatta notare non solo come concorrente di alcuni reality show che l’hanno resa famosa in Spagna e nei paesi dell’America Latina, ma anche come cantante, con il suo primo singolo Pem Pem capace di spopolare in rete, assicurandole una grande notorietà anche in Italia.

Ma la fine della sua esperienza con The Voice of Italy, non interrompe affatto il suo periodo d’oro. Dopo aver conquistato il pubblico nostrano, la procace ereditiera che sta sempre più diventando la risposta italiana ad altre star come Kim Kardashian o Paris Hilton, tornerà a dicembre sul canale 130 di Sky (e in streaming su Now Tv) alla conduzione di un reality show dedicato alla sua vita, ma soprattutto alla sua carriera da cantante.

La trasmissione che partirà dal prossimo dicembre, prenderà il nome di Elettra – Twerking Queen e sarà basata sulla quotidianità della diva. In altre parole oltre al fidanzato Afrojack, il disc jockey e produttore olandese con cui Elettra fa coppia da circa un anno, compariranno anche altri parenti e gli amici più stretti della 25enne che sempre l’anno scorso aveva condotto su MTV Ex on The Beach Italia. Il titolo del programma prende il nome dal suo primo album pubblicato lo scorso mese di giugno, e permetterà di svelare alcuni retroscena del lavoro che si è reso necessario per ultimare il disco. Tra i vari autori del programma figura anche Shablo, produttore nonché manager italo-argentino della cantante.

La notizia come era logico aspettarsi, ha rallegrato i 4,6 milioni di follower che può vantare su Instagram, desiderosi di vederla nuovamente in azione dopo averla vista partecipare come protagonista di sei reality girati in quattro paesi diversi del mondo.