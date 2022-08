Edoardo Tavassi diviso tra "L’isola dei famosi" e il "GF Vip": "Parteciperei a entrambi i reality"

Ascolta questo articolo

Edoardo Tavassi, dopo l’avventura honduregna vissuta grazie a “L’isola dei famosi“, è riuscito a conquitare le simpatie del pubblico da Casa. Per questo motivo per Edo si stanno aprendo le porte della TV, secondo le ultime indiscrezioni, non stanno mancando delle proposte lavorative.

In una vecchia intervista l’ex naufrago ha rivelato di essere pronto anche nel partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, insieme alla sorella Guendalina: “Ovvio che uscito dall’Isola rinchiudersi in una casa e stare sei mesi senza il contatto esterno non è il massimo. Però l’idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso da L’Isola”.

L’ultima intervista rilasciata da Edoardo Tavassi

In una lunga intervista rilasciata alla pagina Instagram “Pipol Gossip“, Edoardo Tavassi non nasconde di essere pronto a partecipare alla prossima edizione de “L’isola dei famosi” da inviato e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe il favorito per prendere il posto di Alvin.

“Certo che sì, sarebbe bellissimo“ afferma Edoardo per poi aggiungere che il compito comunque non sarebbe semplice: “Sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo”.

Successivamente parla dei programmi che farebbe insieme alla sorella Guendalina: “Beh, ‘Pechino Express’ subito! Senza pensarci un attimo. Così come il ‘Grande Fratello Vip’. C’è da dire però che entrambi siamo molto distanti a livello lavorativo televisivo. Lei ad esempio è una macchina da guerra da talk show e reality. È un’opinionista perfetta. Io credo di essere bravo a far divertire le persone”.

Il suo sogno, come affermato in questa chiacchierata, resta quello di continuare a lavorare in televisione e cercare di far divertire le persone. Infine, parlando della sua vita sentimentale, ammette di essere ancora single e di aspettare ancora la sua anima gemella.