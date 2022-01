Edoardo Raspelli scatenato: dopo "L’Italia che Mi Piace" eccolo a King of Pizza

Sotto il segno del Raspellone Nazionale. Il 2022 di Edoardo Raspelli parte subito forte. Avventura da giudice su Sky Canale Italia per il celebre giornalista e critico gastronomico, negli anni divenuto apprezzatissimo dal pubblico in programmi come Melaverde (Mediaset) e Striscia La Notizia. Tra qualche settimana partirà il nuovo talent show King of Pizza dedicato al gourmet, in cui sarà incoronato il Re italiano della Pizza tra 54 concorrenti provenienti da tutta Italia e pronti ad affrontarsi, in ben 20 puntate, a colpi di pizza. Per Raspelli, quella del King of Pizza rappresenta un’altra esaltante avventura, piena zeppa di ironia: d’altronde il Raspellone ci ha abituato molto bene, in questi decenni di pura follia per il cibo nostrano.

In queste settimane l’istrionico personaggio della cucina nazionale ha condotto il programma “L’Italia che Mi Piace… In viaggio con Raspelli”, con la speciale guida della modella e campionessa del tennis Anita Fissore, entrambi special guest durante la scorsa estate del Vip Master Tennis di Milano Marittima, organizzato come da tradizione da Patrick Baldassari, ex uomo di Valeria Marini. Un programma, “L’Italia che Mi Piace… In viaggio con Raspelli“, che ha fatto divertire non poco gli appassionati dell’enogastronomia in questi mesi, su Canale Italia, Canale Europa, Sky, Telecity7Gold.

Tra i protagonisti del nuovo contest internazionale televisivo King of Pizza, insieme ad Edoardo Raspelli, ci saranno gli esperti di giuria quali Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro), Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli) e il giornalista Daniele Bartocci (Professionista dell’Anno 2021 Food&Sport Le Fonti). I maestri pizzaioli italiani in gara, accuratamente selezionati, si sfideranno a suon di pizza gourmet, puntando sulla valorizzazione del concetto del Made in Italy, sulla migliore qualità delle materie prime e in particolare sulle tecniche di verticalizzazione degli ingredienti che rendono celebre la pizza gourmet italiana in giro per il mondo.

Le premiazioni della stagione di King of Pizza verranno effettuate nel Castello della Regina Margherita di Savoia a Gressoney (in cui è stato girato il film “Il Peggior Natale della mia vita” con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono. Insomma, la perfetta conclusione del contest dedicato alla pizza gourmet, prodotto di eccellenza italiana, per gentile concessione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle D’Aosta. Il programma ha il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili.

Nella storyline del programma i maestri pizzaioli in gara si troveranno come per magia nello storico castello di Gourmelandia (anno 1309). Se vorranno tornare nel 2022 dovranno dimostrare di saper superare un cammino assai tortuoso, cucinando le migliori pizze gourmet per il re. Ne rimarrà soltanto uno che sarà incoronato “Re della Pizza”. Come direbbe il Raspellone Nazionale, “In culo alle balene”.