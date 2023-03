Edoardo Donnamaria attaccato sui social: l’hashtag #EdoBau diventa virale

Cosa ne pensa l’autore

Anna Morandino - La vicenda riguardante Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha scatenato un acceso dibattito sui social. L'hashtag #EdoBau è diventato virale, ma Donnamaria ha saputo rispondere alle critiche in modo ironico. La loro relazione continua a far parlare di sé e ad attirare l'attenzione dei fan, che sembrano non voler lasciare nulla al caso. In un mondo in cui i social network hanno un peso sempre più grande nella vita delle persone, diventa importante fare attenzione a ciò che si pubblica e alle reazioni che si suscitano, cercando di mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri e verso se stessi.