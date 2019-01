E’ ufficiale, Simona Ventura lascia Mediaset e l’amica Maria De Filippi per tornare in Rai

Stando alle dichiarazioni di Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset, Simona Ventura è fuori dall’azienda. I motivi consegnati adducono come motivazione principe la prossima conduzione di ‘The Voice of Italy‘ su Rai2: il direttore Carlo Freccero l’ha richiesta fortemente.

Dopo settimane dense di rumors sui progetti della conduttrice l’arcano è stato svelato tramite una banale intervista di Paolini al Messaggero.“Per l’addio di Simona Ventura, però, non vi siete strappati i capelli” ha osservato il giornalista, al che il direttore ha affermato: “È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato”.

Il programma targato Fascino aveva ricevuto strepitosi consensi e una sua riproposizione sembrava assodata: Simona, al momento, non ha ancora né smentito né confermato la notizia. Le parole di circostanza di Paolini trasudano la poca simpatia dei veritici Mediaset per la Ventura, le produzioni importanti dell’azienda, com’è ben noto, son state affidate a conduttori decisamente meno preparati della Signora di Chivasso.

Le ostilità fra Mediaset e la Ventura nascono nel 2001, quando la conduttrice decise di lasciare Mediaset per approdare in una Rai che le stava offrendo ‘Quelli che il calcio’. Piersilvio Berlusconi, pur rammaricato per la perdita, dovette lasciarla andare: alcune dichiarazioni a mezzo stampa di Simona irritarono ulteriormente i vertici.

Simona Ventura, cambiamenti professionali e sentimentali in corso

‘The Voice of Italy’ è tristemente ricordato come il talent italiano che non ha mai consegnato un cantante di successo – tranne Suor Cristina che possiamo definire un fenomeno a parte – e recentemente non ha riscosso granché consensi: vien da chiedersi se la scelta della 53enne sia quella più conveniente, almeno che in Rai non le si prospetti l’effettiva possibilità di tornare al timone di un programma rilevante.

I cambiamenti professionali per la l’ex signora Bettarini vanno di pari passo con quelli sentimentali perchè pare stia già vivendo un nuovo amore dopo l’addio con Geró Carraro: come ha rivelato Dagospia, Simona sta frequentando il giornalista Giovanni Terzi.